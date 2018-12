CONAKRY-La Compagnie d’hydrocarbures Total Guinée facilite davantage la vie de ses clients. Elle vient de lancer le Guichet Unique qui est une solution digitale permettant à ses clients d’effectuer plusieurs opérations de transfert d’argent et de paiement des factures au niveau des stations-services Total à travers le pays. Déjà, 43 stations-services sont couvertes par ce service à travers le pays. Désormais chez Total, vous pouvez en toute sécurité faire vos retraits et dépôt d’argent orange-money, mobile-money (MTN MoMo) ou toute autre opération bancaire. Ce n’est pas tout. Pour vos abonnements ou réabonnement à Canal+ ou pour souscrire à une assurance, une équipe disponible et accueillante vous attend chez Total où vous pouvez faire vos opérations en toute sécurité. L’objectif est de satisfaire davantage la clientèle et lui rendre la vie facile.

« Nous lançons cette plateforme en vue de satisfaire davantage notre clientèle. Nous nous sommes rendu compte que l’automobiliste est confronté à de multiples besoins liés au transfert d’argent, au paiement de facture, d’assurance, etc. Alors nous nous sommes dit qu’au lieu qu’il aille chez son assureur, ensuite aller à Western union faire son transfert, après passer chez Canal+ renouveler son abonnement, à la station Total on va lui proposer l’ensemble de ces services-là. Donc quand il vient à la Station, il peut non seulement prendre son carburant, mais aussi pouvoir souscrire à un abonnement Canal+, faire son transfert d’argent. L’objectif est de faciliter la vie à l’automobiliste. Nous allons vers des solutions qui facilitent la vie de nos clients », a expliqué Cheick Omar Diallo, le Directeur Général de Total Guinée.

Pour fidéliser et pérenniser son client, il faut lui rendre la vie plus facile. Total a bien compris ce slogan. Cette solution que l’entreprise propose à ses clients est sécurisée. Donc il n’y a aucune crainte.

« C’est un service sécurisé. Nous traitons avec de grandes entreprises. Quand vous prenez Orange, MTN ou Canal+, etc, ce sont des entreprises qui ont l’habitude de travailler avec le grand public, qui ont leurs actions très développées. En termes de sécurité, elles ont développé énormément d’outils. Nous n’avons aucune crainte de travailler avec elles. Nous voulons faciliter la vie de nos clients dans un maximum de sécurité. On est en négociation avec d’autres entités pour signer un maximum de partenariats. Le but est d’avoir le maximum de partenaires possibles dans nos stations-services. Pour l’instant 43 stations sont couvertes par ce service. L’objectif, d’ici l’année prochaine c’est de couvrir l’ensemble de notre réseau. Ce qui fait à peu près une centaine de stations-services. Tous les guinéens, quelque soit l’endroit où ils sont, ils pourront avoir accès à ce service », a-t-il indiqué.

Karamoko Badiane, Directeur Pays de IN-TOUCH partenaire de Total Guinée a pour sa part, souligné que l’avantage de ce service est de rassembler des services différents avec un seul outil au même endroit.

« Vous venez chez Total en utilisant celte solution, vous avez une gamme de services disponibles : crédits téléphoniques, mobile Money, transfert d’argent, réabonnement, assurance, services bancaires. A terme ça va être l’endroit où vous allez pour faire tous ces types de services. Il y a beaucoup de facilité, il y a la sécurité, il n’y a pas de limite en terme de montants à retirer ou pour payer. Et vous le faites dans un cadre agréable », a assuré le Directeur Pays de IN-TOUCH, avant de lancer un appel à l’endroit des clients.

« Nous lançons un appel aux potentiels clients de venir nombreux et tester le service. Aujourd’hui Total avec son partenaire In-Touch font un effort important pour mettre cet outil digital qui est lancé déjà dans huit autres pays sur le continent, le mettre à disposition via des partenariats avec des structures locales pour leur faciliter la vie. Donc, qu’ils viennent, qu’ils essaient, ils ne regretteront pas » , a invité M. Badiane.

DIALLO Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112