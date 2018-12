Papa Koly Kourouma à Alpha Condé : « On ne peut pas accepter... »

CONAKRY- Papa Koly Kourouma réitère son appartenance au sein de l’opposition républicaine. Le leader du parti GRUP a averti ce jeudi 13 décembre 2018 qu’ils sont encore plus déterminés à poursuivre les manifestations.

« Il y en qui se sont posé la question, si je milite toujours dans l’opposition républicaine. Je suis ici. La marche d’aujourd’hui avait pour but principal de protester contre la confiscation de nos droits légitimes que nous confère la loi. On ne peut pas accepter que nos libertés soient restreintes. C’est impossible », a averti M. Kourouma.

L’ancien ministre de l’Eergie trouve « inadmissible » qu’après les élections qu’on attende encore 10 mois pour pouvoir mettre les conseils consécutifs.

« On ne met pas les conseils exécutifs à bonne date et on veut nous museler. On ne veut pas qu’on en parle, qu’on proteste. Nous sommes encore plus déterminés à poursuivre les manifestations, tant qu’une petite parcelle de nos libertés est encore piétinée. Soyez rassurés que la lutte continue », a lancé Papa Koly Kourouma.

A suivre…

Africaguinee.com