Explosion d'une usine à Dubréka: qui sont les victimes?

DUBREKA- On en sait un peu plus sur l'identité des deux victims de explosion survenue ce mercredi 12 décembre 2018 dans une usine située à Dubréka. L’explosition dont la cause n’a pas été définie pour le moment a faiit deux morts. Les deux victimes ont pour noms Cécé Camara et Ibrahima Keita. Tous les deux travaillaient au sein de cette untiié industrielle.

Selon une source syndicale on denombre 11 blessés quii sont alités dans un hôpital à Conakry.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél: (00224) 655 31 11 14