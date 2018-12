Elections en Guinée : qu’exige Sidya Touré ?

CONAKRY- Sidya Touré vient à son tour d’exprimer une revendication face au pouvoir d’Alpha Condé. Avant de participer à une quelconque élection, le leader de l’Union des Forces Républicaines exige un nouvel audit du fichier électoral.

« Pour l’élection présidentielle de 2015 on nous a présenté un fichier de six millions trois cents mille électeurs, on a tenté de comprendre ce qui se passait. On a fini par nous mettre d’accord qu’il fallait faire auditer ce fichier, les experts ont fait le travail, on s’est aperçu que un million cinq cents soixante quatorze mille électeurs n’avaient pas leurs empreintes dans le fichier. Donc quand on dit qu’on a un fichier biométrique et que tout ce beau monde qui ne soit pas biométrique, vous vous demandez d’où ils sortent », a dénoncé Sidya Touré qui révèle également que ces électeurs fictifs se trouvent dans des zones bien déterminées.

« Quand vous regardez également la répartition géographique ça ne trompe pas. C’est Nzérékoré, c’est kankan, c’est Faranah. La réalité est que ce fichier ne correspond pas au corps électoral de notre pays. Cela ne peut donner que de faux résultats », explique le désormais ancien Haut-Représentant du Chef de l’Etat.

Pour Sidya Touré, il ne sert à rien d’aller à des élections dans ces conditions.

« C’est un point sur lequel nous ne comptons pas bouger ; Je ne vois pas pourquoi on irait à des élections tout en sachant qu’un tiers de l’électorat est inexistant », martèle-t-il.

Boubacar 1 Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 12