Cheick Sako : « Je suis fier de la justice… »

CONAKRY- Malgré les nombreuses critiques d’une partie de la population, Maître Cheick Sako a exprimé ce mercredi 12 décembre 2018 sa fierté pour la justice guinéenne.

Alors que l’opposition continue de dénoncer « l’impartialité » de la justice, le Ministre d’Etat Sacko rappelle les nombreuses reformes réalisées ces dernières années.

Les réformes mises en œuvre ont transformé le paysage institutionnel de la Guinée, avec à la clé la création de nouvelles juridictions dotées de pôles de compétences rénovées, a-t-il noté. A cet effet, il y a lieu de rappeler la création de huit nouveaux tribunaux de premières instances dans les quatre régions naturelles de la Guinée, la suppression de la Cour d’Assises et l’extension de la compétence des tribunaux de premières instance aux affaires criminelles, la suppression des justices de paix dans lesquelles, le juge unique exerçait à la fois les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement, la création du tribunal de commerce de Conakry, la création de tribunaux militaires , la création du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les réformes réglementaires et législatives ont permis d’une part de trouver une articulation cohérente entre les textes législatifs et réglementaires et d’autre part, une mise en conformité desdits textes avec les engagements internationaux de la Guinée. L’un des résultats de cette réforme est l’omission de la peine de mort dans l’arsenal juridique, plaçant la Guinée dans les Etats qui ont établi un moratoire de Droit.

« La réforme du code pénal et du code de procédure pénale a permis d’instaurer un régime d’abolition de droit de la peine de mort dans notre pays. La peine de mort n’a pas été abolie par un Loi, elle n’a pas même été abolie formellement. Simplement on l’a retiré du code pénal. C’est ce qu’on appelle un moratoire de Droit. Quand je suis venu on était sur un moratoire de fait. J’ai été interpelé à l’ONU (…) les magistrats peuvent condamner les gens à mort, ils restent en prison puisque l’actuel président de la République a été clair là-dessus, il ne fera pas exécuter les condamnés à mort. Il fallait passer à un moratoire de fait un moratoire de Droit. La différence entre un moratoire de Droit et l’abolition, il n’y en a pas. Quand les députés seront prêts, quand le Gouvernement le voudra on entérinera cette situation de fait qui est là », a précisé le ministre Cheick Sako.

Les autres résultats de cette réforme concernent l’élimination dans l’arsenal juridique des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et des autres couches sociales défavorisées, la répression des nouvelles formes de criminalité, de crime organisé, de toutes formes de violences basées sur le genre, de la corruption et de l’impunité.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél.: ( 00224) 655 311 112