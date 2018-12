Bourse RUSAL 2018 : à Novokouznetsk les étudiants guinéens ont bien commencé les cours

Poursuivant son appui constant à la formation des cadres guinéens, la société Rusal a dans le cadre de son programme éducatif «Bourse RUSAL 2018», offert 101 bourses à la jeunesse guinéenne. Ces lauréats sélectionnés sur une base concurrentielle sont tous arrivés en Russie et ont commencé les cours. Ils seront formés gratuitement dans les meilleures universités et écoles techniques de Russie. Tous les frais (cours de formation, billets d’avion, hébergement etc.) des étudiants guinéens sont couvert par Rusal.

A l’école technique de Novokouznetsk en Sibérie les 20 étudiants orientés dans cet établissement d’enseignement ont commencé les cours et se sont déjà intégrés. Ils vont apprendre la langue russe pendant la première année. Après la langue ils vont recevoir des enseignements liés à leur spécialisation professionnelle.

Ces étudiants seront des techniciens qualifiés dans la réparation d’engins miniers dont notre pays a fortement besoin. Pendant leur cursus des séances de pratiques sont prévus pour eux dans les entreprises minières pour lier la théorie à la pratique. Déjà à Novokouznetsk les étudiants guinéens se sont bien intégrés, ils pratiquent le sport et participe à toutes les activités juvéniles.

Interrogé sur leur condition d’études et d’accueille Boniface Haba, bénéficiaire de cette bourse dira : « Nous étudions dans de très bonnes conditions et nous avons été bien accueilli par nos enseignants et toute la population de Novokouznetsk, j’ai été surtout marqué par la neige que j’ai vu pour la première fois »

L’on se rappelle que les admis au test de sélection de la «Bourse RUSAL 2018» ont reçu leur certificat le 24 août 2018 à Conakry. La cérémonie était présidée par le ministre d’État chargé des affaires présidentielles. A cette occasion Dr Mohamed Diané a rappelé que depuis des années RUSAL contribue à la formation des cadres guinéens en octroyant des bourses aux jeunes étudiants de ce pays. Seulement, en 2011 ce sont 100 étudiants guinéens qui ont bénéficié de bourses offertes par Rusal dans plusieurs spécialisations dans les différentes universités de la Russie. C’est dans cette continuité que cette année Rusal offre encore 101 bourses à la Guinée.

Aux bénéficiaires Dr Mohamed Diané il s’était adressé en ces mots : « En vous offrant gracieusement, chers étudiants, la possibilité de bien vous former dans les meilleures universités et écoles techniques de Russie, Rusal participe à la consolidation des liens fraternels entre la Fédération de Russie et la République de Guinée. Comme vous le savez, le Chef de l’État le Professeur Alpha Condé tient particulièrement à la bonne formation des étudiants guinéens, en adéquation avec les besoins du secteur de notre économie créatrice d’emploi et de richesse. C’est pourquoi le programme de formation de ces nouveaux boursiers prévoit, comme cela a été rappelé précédemment, des spécialistes des secteurs miniers, de l’agriculture, de l’eau, de la santé, de l’administration publique mais aussi des cheminots et des économistes ».

La réalisation du programme «Bourse RUSAL 2018» permettra de former des cadres de haute qualification pour la République de Guinée et de renforcer les liens traditionnels de coopération entre la Guinée et la Fédération de Russie. Ce programme de formation s’étend sur 6 ans. Pendant cette période Rusal dépensera plus de 5 millions de dollars US pour former les professionnels guinéens. Les lauréats du concours « Bourse RUSAL 2018 » comme leurs prédécesseurs bénéficierons de l’appui technique, matériels, sanitaire et financier de Rusal jusqu’à la fin de leurs études.

