Programme de Réfection, d’Aménagement et d’Entretien de la Voirie et du Réseau Routier de la Ville de Conakry : les travaux avancent sur l’axe Aéroport-Matoto

Dans un communiqué publié le 27 Novembre 2018 informant l’ensemble des citoyens de la ville de Conakry et des usagers des différents axes routiers de la poursuite du programme d’entretien et de réfection généralisée sur l’ensemble des voiries urbaines de la ville pour une durée de 3 mois, le Président de la République, Professeur Alpha CONDE avait tenu en personne faire une visite des chantiers ouverts le Samedi 1erDécembre 2018. Visite au cours de laquelle, le Chef de l’Etat demandait au Ministre des Travaux Publics et à son département de veiller au respect des délais contractuels et de la qualité des travaux.

Ces travaux consistent essentiellement à la fermeture des nids de poule, des réfections localisées, des resurfaçages des chaussées, des désensablements, d'évacuations des ordures le long des routes et des emprises, de la protection des caniveaux à travers des poses de dallettes, de construction de murets au niveau des périmètres des marchés, de la pose de balises et des signalisations verticales et horizontales.

Un travail qui causera d’énormes désagréments aux populations de Conakry en particulier. Le Département s’en excuse et prendra toutes les dispositions pour limiter au maximum les difficultés auxquelles seront confrontés les usagers de ce réseau routier.

Par ailleurs, Le Ministère des Travaux Publics travaille avec la Direction Nationale de la Police Routière et les autorités des cinq (5) communes sur le terrain en vue de déployer les moyens nécessaires pour faciliter la circulation des usagers et l’exécution des travaux.

Cellule de communication du Ministère des Travaux Publics