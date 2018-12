La Fondation Orange Guinée inaugure de nouvelles Ecoles Numériques en Basse Guinée

#Programme Citoyen Orange

C’est en présence du Directeur Afrique du Mécénat de la Fondation Orange Groupe, de le Secrétaire Générale de la Fondation Orange Guinée, des salariées et du partenaire Aide et Action, que la Fondation Orange Guinée a entamé une tournée en Basse Guinée durant la 1eresemaine de ce mois de Décembre.

Ces visites avaient pour objet : aller à la rencontre des bénéficiaires de ses programmes pour mieux les accompagner mais aussi évaluer l’impact des actions exécutées et densifiées sur certaines localités.

Première étape de la tournée, le tout nouveau Village Orange construit à Kenende Lory, dans la préfecture de Dubréka ou la délégation, conduite Mme NYAME Amina Abou Khalil- Secrétaire Générale de la Fondation - et M. Ludovic ISSARTELLE- Directeur du Mécénat Afrique- a procédé à la remise d’un kit d’éducation numérique, composé de 50 tablettes, 2 serveurs, un vidéo projecteur et des contenus pédagogiques numériques pour le cycle du primaire.

C’est devant une foule heureuse, entonnant des chants de joie et des pas de danse traditionnels que M. Ludovic ISSARTELLEa pris la parole, mettant un accent particulier sur l’importance de l’apprentissage dans le développement personnel des enfants : « … Lire, écrire, compter, c’est apprendre. Apprendre c’est comprendre, comprendre c’est prendre en main son destin, prendre en main sa vie, devenir un adulte, choisir un métier, une activité. Aujourd’hui vous êtes enfants, demain vous serez adolescent et après-demain adulte. Que vous ayez choisi d’être docteur, avocat, astronaute ou pilote de ligne, l’éducation numérique vous permettra de faire vos premiers pas pour lire, apprendre, compter et comprendre… »

Un message bien compris et apprécié par M. Demba Samoura, Directeur Sous-préfectoral de l’éducation de Kenende qui déclarera que : « … La population de Kenende Lory est très heureuse de la réalisation du Village Orange dans sa localité. Nous nous battions depuis des décennies pour avoir un tel bijou, nous vous disons encore une fois merci, merci pour le geste que vous venez de faire. Vous avez fermé la porte à plusieurs prisons grâce à votre réalisation dans notre localité… »

La délégation s’est ensuite rendue une centaine de kilomètre plus loin, précisément à Tonya dans la préfecture de Boffa, où un autre Village Orange a été construit par la Fondation afin d’y offrir un kit d’éducation numérique. Les villageois, fortement mobilisés pour accueillir les invités, ont tenu une fois de plus à remercier la Fondation Orange pour leur avoir facilité l’accès à l’éducation et aux soins de santé primaire. Pour la Directrice Préfectorale de l’Education, Mme Camara Hassanatou DIALLO : « … nul n’ignore aujourd’hui l’importance des matériels didactiques dans le processus d’enseignement. Cette action contribuera de facto, à réduire les échecs scolaires à tous les niveaux, et à mobiliser d’avantage d’élèves dans les salles de classe. Nous nous réjouissons de ces dons, et rassurons nos partenaires de leur utilisation à bon escient… ».

Enfin, c’est à Dabiss, situé à 50km de la Préfecture de Boké en allant vers la Guinée-Bissau, que la délégation se rendra. Ici a été inauguré- en - le tout premier village Orange : une école- la 1ere de la localité à Tambidjé- et son aire de jeu pour les enfants obligés jusqu’alors de parcourir jusqu’à 7 km pour se rendre à l’école la plus proche - un centre de santé dans Dabiss centre, deux puits améliorés (un pour l’Ecole et un autre dans Dabiss).

A Dabiss Centre, l’école primaire de Dabiss s’est vu remettre cette fois 2 kits d’éducation numérique, soit 100 tablettes, 2 vidéo projecteurs et des serveurs avec des contenus pédagogiques pour permettre ainsi à l’ensemble des élèves de ce cycle primaire complet en bénéficier.

Et pour encourager les demandes de scolarisation des enfants au sein de l’école de l’école primaire de Tambidje, le dispositif déjà déployé a été renforcé par un 2ekit d’éducation numérique.

Ce sont donc 250 tablettesqui auront été distribuées pendant cette tournée, ramenant ainsi le nombre d’école couvertes par le Programme des Ecole numériques de la Fondation Orange Guinée à plus de 40 écoles à travers le pays. Un programme des écoles numériques qui n’a nul besoin d’internet pour permettre aux enfants d’accéder à plus de 45.000 ouvrages tous embarques dans le serveur qui leur est mis à disposition.

Une nouvelle tournée est prévue dans les localités de la Moyenne Guinée, de la Haute Guinée et dans la région Forestière pour densifier le programme.

Elle viendra avec son lot d’émotions intenses et inoubliables mais aussi d’enseignements encourageants : de manière unanime, partout, on retiendra tant des élèves que du corps enseignant et autorités, la volonté ferme et l’engagement d’utiliser ces outils pour une assiduité, un apprentissage soutenu, une pédagogie renforcée.

Contact presse :

Fondation_Orange_Guinee.OGC@orange-sonatel.com