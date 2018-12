Guinée : Après Sidya, Baidy Aribot aussi sur le départ ?

CONAKRY- Baidy Aribot va-t-il également démissionner de son poste de deuxième vice-gouverneur de la Banque Centrale ? Au lendemain de la démission de Sidya Touré de son poste de Haut-Représentant du Chef de l’Etat, les yeux sont désormais tournés vers l’ancien député uninominal de Kaloum.

Baidy Aribot est actuellement le secrétaire exécutif de l’Union des Forces Républicaines. Va-t-il suivre les pas de Sidya Touré en prenant ses distances vis-à-vis d’Alpha Condé ? Pas évident ! Au delà de son appartenance à l’UFR et du poste qu’il occupe au sein de cette formation politique, Baidy Aribot entretient d’excellents liens avec Alpha Condé. On les voit souvent ensemble. Au Palais Sékoutoureyah, et même lors des tournées du Chef de l’Etat à l’intérieur du pays.

« Je suis arrivé à la Banque Centrale par nécessité, parce qu’il fallait trouver un remplaçant de Yéro Baldé qui venait d’être nommé Ministre de l’enseignement supérieur. N’oubliez pas que la Banque Centrale c’est ma maison, celle que je connais de plus d’ailleurs. C’est de là que j’ai été nommé Directeur du Fonds Minier, c’est de là que j’ai été Ministre », avait confié récemment Baidy Aribot à un journaliste d’Africaguinee.com.

L’arrivée de Baidy Aribot n’est donc pas le fruit d’un quelconque deal politique entre l’UFR et le RPG Arc-en-ciel.

Sidya Touré va annoncer dans les prochaines heures les nouvelles orientations de son parti. L’ancien Premier Ministre s’exprimera certainement sur le sort qui sera réservé à son secrétaire exécutif.

A suivre…

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com