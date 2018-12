Dr Mohamed Diané devant les députés: "contrairement aux critiques..."

CONAKRY-Le Ministre d’Etat chargé des Affaires Présidentielles, Ministre de la Défense Nationale a défendu le projet de Budget de son département pour l’année 2019. Devant les députés, Dr Mohamed Diané a présenté un projet de budget qui se chiffre à 1.794.101.307.000 francs guinéens. Ce budget alloué au département de la Défense a diminué drastiquement du fait du plafond imposé par le cadrage budgétaire, a-t-on constaté.

Placé sous l’autorité du président de la République, le ministère de la Défense nationale participe à la conception, à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de la politique du Gouvernement dans le domaine de la défense nationale. Il particulièrement chargé de garantir les intérêts majeurs et vitaux de la nation, sauvegarder les institutions de la république, assurer la défense de l’intégrité du territoire national contre toute forme d’agression et veiller à la protection des personnes et de leurs biens.

Dans son propos, le ministre de la Défense a indiqué que l’évolution et les contraintes dans le fonctionnement de l’ensemble des structures du développement ont nécessité la réforme du secteur de sécurité que le Gouvernement de la troisième république a entamé depuis 2011. « Malgré les difficultés, mon département a réussi à mettre sur pieds, au cours de l’exercice budgétaire écoulé, une unité des forces spéciales dont la mise en place était une priorité en raison du contexte sécuritaire sous-régional » a confié Dr Mohamed Diané.

Depuis l’avènement de la troisième république, le ministère de la défense Nationale occupe une place de plus en plus prépondérante dans le référentiel national. Il participe fortement à la paix, à la construction et à la consolidation de la démocratie.

Le budget alloué au ministère de la Défense Nationale en 2018 s’élève à 1.777.394.680 GNF. Le montant payé à date du 10 décembre 2018 est de 1.690.607.146.255 GNF, soit 95%. Dans le cadre des investissements, des efforts importants ont été consentis par le département de la défense pour la construction, la rénovation, l’achèvement et l’équipement des infrastructures militaires. Citant ces réalisations, Dr Mohamed Diané a noté :

« la Construction d’un héliport à Kankan, la construction et l’aménagement des installations pour la préparation au sol et les sauts parachutistes, la construction des châteaux d’eau et de forages, la construction de la clôture du camp de la Compagnie d’infanterie de Koubia, la construction des bâtiments pour abriter les PA le long des frontières, la construction des magasins d’armements et amenagement de champ de tir en faveur du Groupement des forces spéciales, la construction en cours des bâtiments R+1 pour logement, bâtiment administratif et reconstruction de l’infanterie au Camp Kwame Nkourouma », a égrené le ministre d’Etat.

De gros efforts ont été fournis dans le domaine de la santé, des transmissions, de la logistique ainsi que dans l’acquisition d’autres matériels spécifiques dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles de nos différentes unités. « Mon département déploie chaque année des efforts de plus en plus accrus dans la préparation d’un millier de soldat en vue de la projection de 850 hommes au sein de la MINUSMA au Nord Mali », a-t-il dit en référence l’engagement de la Guinée sur les missions internationales.

Le projet de budget 2019 du ministère de la Défense nationale se chiffre à la somme de 1.794.101.307.000 francs guinéens. 91.266.538.000 GNF sont prévus au titre des dépenses et investissements. Mais dans le cadre des investissements, Mohamed Diané a fait comprendre que l’exécution des travaux des contrats dégelés se poursuit à un rythme lent à cause de l’insuffisance des fonds alloués chaque année. Selon lui, les coupes drastiques observées dans la LFR2018 ont exposé le département à une situation difficile, au regard de l’accroissement des charges incompressibles liées aux missions stratégiques du département.

Les besoins du département en investissements, en matériels et équipement demeurent entiers. Malgré cet état de fait, le budget alloué diminue drastiquement du fait du plafond imposé par le cadrage budgétaire.

« Vous comprendrez aisément les difficultés auxquelles le ministère de la défense nationale pourrait être confronté de nouveau si cette situation ne s’améliore pas (…). L’accomplissement correct des missions de l’Etat dépend du climat de paix, de sécurité et de stabilité sans lesquelles aucune activité socioéconomique ne pourrait se réaliser normalement. Il n’y a aucun doute que l’effectivité d’un tel climat, propice au développement est l’essence de la mission de mon département, contrairement aux critiques selon lesquelles le ministère de la défense de la Défense nationale n’est qu’un département dépensier », a martelé Dr Mohamed Diané.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112