Mamou: violée puis assassinée, la triste fin de Oumou Hawa Balde...

MAMOU-Portée disparue depuis une semaine le corps sans vie de Oumou Hawa Balde âgée de 13 ans a été retrouvé dans la sous préfecture de Poredaka. Elle a été violée collectivement avant d'être assassinée. Un groupe de jeunes qui l'avait invité à une soirée dansante a été arrêté et déféré à Mamou ce dimanche par les services de sécurité.

Joint au téléphone, le sous préfet de Poredaka a indiqué que la fille était recherchée depuis plus d'une semaine avant que son corps sans vie ne soit retrouvé dans le jardin scolaire.

«Elle était recherchée depuis plus d'une semaine maintenant. C'est des jeunes qui avaient envoyé une petite fille pour chercher la victime chez elle. C'etait le samedi sur passé. Depuis ça, elle n'a plus été revue. Les parents ont porté plainte et les jeunes ont été arrêtés. Les familles des jeunes avaient demandé leur libération provisoire pour faciliter la recherche par les mêmes enfants. C'est ce qui avait été fait. Alors ce samedi, les parents de la victime ont à nouveau demandé l'arrestation des jeunes, car la fille n'avait pas été retrouvée. C'est dans ça, qu'on m'a appelé pour m'informer de la découverte d'un corps vers le marigot. J'ai mobilisé les services de sécurité et ils sont allés. Par la suite, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ont retrouvé le corps. C'est ainsi que j'ai appelé mes chefs à Mamou, qui ont alerté le procureur et une mission a été envoyée sur le terrain. Sur instruction de Mr le procureur, ils m'ont rendu le corps et on l'a mis à la disposition de la famille pour l'enterrement. Les médecins légistes avaient dit qu'il y'a eu viol collectif sur elle et c'est ce qui aurait causé sa mort. Maintenant il appartient aux services de sécurité de situer les responsabilités. Les jeunes suspects ont été transférés à Mamou et un jugement est attendu »», a confié Mr Keita.

Il faut signaler qu'un cas similaire s'est produit dans cette même préfecture pendant le mois passé. Les cas de viol, assassinat ou violences sur les filles prennent de l'ampleur dans cette ville carrefour.

Habib Samake

Correspondant régional d'Africaguinee.com

À Mamou

