Thierno Mamadou Bah de la NGC : « Les peulhs et les malinkés doivent savoir… »

CONAKRY- Alors que la crise politique perdure en Guinée, El hadj Thierno Mamadou Bah a adressé ce dimanche 9 décembre 2018 un message à ses compatriotes.

Le leader du parti « Nouvelle Génération pour le Changement » a invité ses compatriotes à éviter dans le piège de certains Hommes politiques qui selon lui mettent l’ethnie en avant.

Aux deux plus grandes ethnies du pays, le désormais ancien journaliste a adressé un message tout particulier : « Les peulhs et les malinkés doivent savoir que le pouvoir ne leur appartient pas. On doit tenir compte des minorités également », a lancé Thierno Mamadou Bah qui soutient que l’ethnicisation à outrance de la scène politique n’est autre qu’une forme de manipulation voulue notamment par le Président Alpha Condé.

« Je n’aime pas parler de l’ethnie parce que pour moi c’est un faux débat. Je me sens à l’aise avec toutes les ethnies. Cette situation n’est autre que la volonté d’Alpha Condé qui a contribué à diviser les guinéens », accuse le chef de file de la NGC.

Parlant de l’installation des PA (Points d’appui) dans certaines zones de Conakry, le fondateur du journal « Le Défi » a flétri la décision du Gouvernement d’associer l’armée dans les opérations de maintien d’ordre.

« Les PA si ce n’est pas dans une seule zone, tant que c’est pour sécuriser les citoyens, tant que ce sont les policiers et les gendarmes, je dirais ça va. Mais pas avec les militaires, et de surcroît dans une seule zone », regrette-t-il.

Africaguinee.com