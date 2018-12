Les députés s’insultent à l'hémicycle :''traître, bâtard, pygmée…'' (vidéo inédite)

CONAKRY-Atmosphère électrique à l’Assemblée Nationale guinéenne. Des élus guinéens ont failli en venir aux mains ce lundi 10 décembre 2018 à l’hémicycle. Certains parlementaires se sont insultés comme des… « Gamins » devant des ministres et une assistance medusée.

Tout est parti d’un fait très banal. L’abstention des députés de l’opposition (Libéraux-Démocrates) à voter l’un des volets de l’accord stratégique Sino-guinéen estimé à 20 milliards de dollards Us.

Lors du vote de la Loi pour l’autorisation de ratification de l’accord de crédit signé le 05 décembre 2018 entre Industrial and commercial Bank Of China Limited (ICBC) et le Gouvernement dpour le financement du projet de construction de la route nationale N°1 d’une longueur de 367 kilomètres entre Coyah-Mamou-Dabola et la réhabilitation des voiries de Conakry, tous les députés ont voté "Pour" sauf les libéraux démocrates qui se sont abstenus à l’unanimité.

En réaction à cette abstention, le président de l’Assemblée Nationale a martelé que l’abstention est synonyme de la « traitrise ». Il n’en fallait pas pour irriter la colère des Libéraux Démocrates qui ont exigé le retrait de ce mot.

Claude Kory Kondiano persiste martelant : « vous êtes traitres ». Et bonjour la foire aux empoignes. « Tu exagères ! C’est vous les traitres », répliquent les libéraux-démocrates. Des injures aussi. « Bâtard, magouilleurs, tu as prostitué l’Assemblée ». « il se fiche de nous ! Comment peut-il nous insulter comme ça ? Pour qui ce pygmée-là se prend ? Qu’il arrête ! trop c’est trop », hurlait une députée en colère.

Les injures mêlées aux empoignades a obligé le président du parlement à suspendre les débats pour quelques minutes. Au retour, Claude Kory Kondiano a retiré le mot « traitre », présentant des excuses aux députés de l’opposition. Toute chose qui a favorisé le retour au calme.

