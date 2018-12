Guinée : Plusieurs personnalités inculpées…

CONAKRY-Plusieurs personnalités guinéennes, ‘’non des moindres’’, sont inculpées par la Justice pour des délits financiers, a appris Africaguinee.com. L’annonce a été faite ce lundi par le ministre de la Justice garde des Sceaux. Cheick Sako a annoncé qu’une quarantaine de personnes (non des moindres) sont inculpées au tribunal de première instance de Dixinn.

Ces inculpations font suite à des investigations menées par la CENTIF (Cellule Nationale de Traitements des Informations Financières), qui travaille dans la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux.Cette cellule de renseignement financier a transmis plusieurs dossiers à la Justice qui a procédé à des inculpations.

Les crimes économiques sont punis par la Loi en Guinée. Selon le dernier rapport de 2018 sur l'indice de perception de la corruption publié par Transparacy International, la Guinée occupe la 148è place sur 180 pays évalués dans le monde. En prenant la tête du Gouvernement, Kassory Fofana avait fait de la lutte contre la corruption sa priorité. Alors que jusque-là, peu d’actions ont été vues dans ce sens, le garde des sceaux a révélé aujourd’hui qu’une quarantaine de personnes sont dans les filets de la Justice.

« Il y a une Loi contre la corruption dans le pays. La CENTIF (Cellule Nationale de Traitements des Informations Financières) travaille dans ce pays, mais on ne peut pas dévoiler ce qui est dans le dossier dans la CENTIF. Elle saisit le tribunal de Dixinn, j’ai donné des instructions fermes. A chaque fois qu’un dossier de la CENTIF arrive à Dixinn, des personnes sont inculpées par un juge d’instruction. On en a actuellement une quarantaine et pas des moindres. On ne fait pas trop de bruit, mais nous travaillons », a révélé le ministre Cheick Sako.

Qui sont les personnes inculpées ?

Le ministre de la justice qui a fait la révélation n’a pas voulu donner d’amples détails sur l’identité des personnes inculpées. Il a cependant donné un indice de taille, indiquant que les inculpés ne sont pas des moindres.

