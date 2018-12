Conakry: vers la construction d’un centre spécialisé en prise en charge des crises cardiaques

CONAKRY- La Guinée disposera bientôt d’un centre médical spécialisé en prise en charge chirurgicale des crises cardiaques, de traumatologie et de dialyse. Ce projet est une initiative de la société « La Guinéenne des Mines » et de la Fondation « Live From The Republic ».

En Guinée, une personne adulte sur trois souffre d’hypertension artérielle. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, les accidents vasculaires cérébraux dus notamment aux crises cardiaques, font partie des dix premières causes de décès en Guinée.

Ce samedi 8 décembre 2018, la « Guinéenne des Mines » et la Fondation « Live From The Republic » ont organisé un dîner de collecte de fonds pour la construction de ce centre médical spécialisé. L’événement a réuni plusieurs hautes personnalités du pays dont le Ministre d’Etat chargé des Affaires Présidentielles, Ministre de la Défense Nationale, Dr Mohamed Diané, le Ministre de la Santé Dr Edouard Niankoye Lamah, ainsi que celui chargé des investissements et des partenariats public-privé, Gabriel Curtis.

Selon les statistiques fournies par le Ministère guinéen de la santé, trois personnes sur quatre souffrent de diabète en Guinée. Cette maladie est la principale cause d’insuffisance rénale. De 2001 à 2015, le Ministère de la Santé et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ont dépensé plus de 84 millions de dollars US pour les évacuations sanitaires.

Alors que la Guinée dispose à ce jour d’un seul centre de dialyse, Mme Diané Era Traoré a profité de ce diner pour faire un plaidoyer.

« En tant qu’amis de la Guinée, on va se donner la main pour aider le Gouvernement ; Parce qu’il ne peut pas tout faire », a-t-elle souligné.

Le Ministre d’Etat Dr Mohamed Diané exprimera à son tour toute sa satisfaction de voir un tel projet voir le jour. Le Ministère de la Défense Nationale qui a déjà mis deux bâtiments à la disposition des promoteurs du projet, a réitéré toute sa disponibilité à accompagner l’équipe de Monsieur Mory Diané de la Guinéenne des Mines.

Le patron de la « Guinéenne des Mines » promet d’ailleurs d’aller au delà de la simple construction du centre. Mory Diané annonce la venue prochaine de médecins spécialistes qui pourront faire des interventions gratuites pour des patients nécessiteux. Un programme de partage d’expérience est également prévu par les initiateurs du projet.

De son côté, Karim Diané de la Fondation « Live From The Republic » exprimera tout leur engagement à faire de ce projet une réalité en Guinée.

Le témoignage fait par une jeune dame, Oumou Bah, qui a perdu son mardi en novembre 2017 à Conakry des suites d’un accident vasculaire cérébral a plongé toute la salle dans un émoi total.

Au terme de la soirée, plusieurs donations ont été faites pour la construction de ce centre spécialisé. Une société coréenne a par exemple offert cent mille dollars US en vue d’aider à la construction et à l’équipement de ce centre qui nécessite un montant d’un million de dollars US.

Africaguinee.com