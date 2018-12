Cheick Sako : "il faut que les syndicalistes mettent de l’eau dans leur vin…"

CONAKRY-Alors que des manifestations liées à la paralysie des cours dans les écoles ont encore secoué aujourd’hui plusieurs endroits de la capitale, le Gouvernement guinéen a tendu la main ce lundi 10 décembre 2018 au syndicat de l’Education.

Le ministre d’Etat Cheick Sako qui s’exprimait à l’occasion des 70 ans de la déclaration universelle des Droits de l’Homme, a invité Aboubacar Soumah et son groupe de « mettre de l’eau dans leur vin » et revenir à la table des négociations. Le ministre d’Etat a affirmé que le Gouvernement est résolument engagé à résoudre la crise dans le secteur éducatif.

« Le droit à l’éducation est un pan important des droits de l’homme. Le gouvernement reste résolument engagé à résoudre la crise dans le secteur de l’éducation. Je parle au nom du Premier ministre, la main du Gouvernement reste tendue aux acteurs de l’éducation, notamment aux syndicats. Parce que dans ce pays, on n’arrivera à rien si on ne discute pas. Il faut discuter », a lancé le garde des Sceaux du pays.

La grève des enseignants qui réclament un salaire de base de huit millions est entrée dans sa huitième semaine ce lundi 10 décembre. Jusque-là aucune perspective de sortie de crise ne pointe à l’horizon.

« Je fais partie des gens qui poussent souvent à la discussion, mais pour discuter il faut être au moins deux ou plusieurs. Il faut que chacun se fasse violence pour rapprocher les points de vus. Mais quand on reste braquer sur sa position hermétique, on n’arrivera plus à un dialogue. Donc je lance un appel à nos frères syndicalistes pour qu’il mette un peu d’eau dans leur vin ou dans leur jus d’orange et venir à la table de dialogue avec le Gouvernement en pensant à nos enfants », a-t-il martelé.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112