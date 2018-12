Bill de Sam : « Pourquoi il faut soutenir Sidya Touré... »

CONAKRY- Très connu dans le monde culturel, Bill de Sam a décidé de s’engager en politique. Les raisons de ce nouveau départ pour cet autre précurseur du rap guinéen sont toutes simples : « les discours à travers la musique ne portent plus ».

AFRICAGUINEE.COM : Vous venez d’adhérer à l’Union des forces républicaines. Dites-nous qu’est-ce qui a motivé votre décision ?

BILL DE SAM :Mon choix est motivé par le fonctionnement du parti, sa vision et surtout l’homme qui est à la tête du parti. L’homme qui est la tête de ce parti est le seul qui incarne réellement la vision que les guinéens dans l’ensemble veulent avoir. Le paysage politique d’aujourd’hui est complètement sali par des propos haineux. Et Sidya quand on observe son parti, quand on écoute ses communications, on n’a pas ces genres de discours ethniques, régionalistes, etc. Pour moi c’est une raison valable déjà. Ensuite c’est un technocrate qui a quand même une connaissance approfondie du monde économique qui est libéral, centriste. Ce sont des valeurs que je partage réellement avec lui.

Que comptez-vous apporter de nouveau dans le combat politique au sein de l’UFR ?

Déjà mon expertise notamment au niveau de la communication où je dirige une boîte. J’ai une connaissance et une expérience assez poussées des nouvelles technologies, la communication digitale. J’ai une expérience aussi bien en France qu’en Guinée, donc je peux assister l’équipe qui est déjà là qui travaille très bien avec Tidiane Sylla, Fodé Baldé. Je peux les épauler, faire des propositions dans le cadre de l’amélioration de la communication du parti, au niveau du fonctionnement du parti, la mobilisation, l’enrôlement.

J’ai un grand rôle à jouer puisque j’ai même été intégré au niveau du Bureau exécutif du parti, l’acte a été signé. Je suis déjà coordinateur d’une bonne partie de la commune de Ratoma. Dans les jours à venir, il y aura beaucoup à faire.

Je suis un artiste guinéen que tout le monde a aimé et que tout le monde continue à féliciter. Quelque soit l’ethnie, la région, les gens ont dans leur majorité aimé ce que je fais dans ce cadre. Donc, je pense que si peux continuer à bénéficier de leur confiance pour appeler les jeunes, les femmes, les hommes au sein du parti, ça serait l’idéal.

Vous êtes un artiste engagé qui dénonce la mauvaise gouvernance, les travers sociaux. Avez-vous eu le sentiment que votre message ne porte plus et que donc il faut s’engager en politique pour changer les choses ?

Ça ne porte plus ça. En Afrique ce genre de discours à travers la musique ne porte plus. Il n’y a qu’à voir l’exemple ivoirien avec Tiken Dja Fakoly, Alpha Blondy, ça a rien donné, il y a eu la guerre civile. Je pense qu’aujourd’hui, les problèmes sont politiques, et les réponses aussi pourraient être politiques. Il faut que tout le monde s’engage, puisque comme vous le savez, la politique soit vous la faites, soit elle vous fait.

J’appelle tout le monde à se tourner vers la chose politique, à l’analyser à sa manière et à comprendre aussi que si tout le monde parle, dénonce le débat ethnique, régionaliste, il n’y a qu’un seul parti où cela ne passe pas. Il faut donc se rendre à l’évidence que la solution est au sein de ce parti. J’en appelle à la prise de conscience de toute la jeunesse, des femmes qui veulent une Guinée émergente, débarrassée des considérations ethniques. Je pense que l’UFR est vraiment la solution, tout le monde devrait adhérer à ce parti.

Entretien réalisé par Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

