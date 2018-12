Labé : une jeune-femme tue son propre enfant…

LABE- Tuer son propre enfant est l’une des choses les plus abominables qui puissent exister. C’est pourtant ce qu’a fait ce dimanche 9 décembre 2018 au quartier Tata 1, dans la commune urbaine de Labé.

Mariam Ciré Diallo âgée de 27 ans a donné la mort à son bébé quelques minutes seulement après son accouchement.

Les services de sécurité ont été alertés par certains voisins à la jeune dame qui ont découvert le corps du bébé dans un sceau et qui était couvert par des habits.

Au micro de notre correspondant à Labé, la jeune dame a reconnu les faits avant de donner les raisons de son acte.

« Mon mari est en Angola depuis 5 ans. C'est à Conakry que j'ai contracté la grossesse avec un certain Hassimiou au quartier Dabompa. Au moment où je quittais le jeune en question et moi on avait rompu notre relation. C’est lorsque je suis revenue à Labé que j’ai su que j’étais en grossesse de deux mois », a expliqué Mariam Ciré Diallo.

Aux dires de la jeune dame, le père de l’enfant n’est pas au courant de son acte. D’ailleurs, il n’était même pas informé qu’il était le père de l’enfant.

« Nous ne sommes plus en contact, son numéro n’est même plus joignable. On s’était rencontre dans un lieu de passage et non dans une famille », précise Mariam Ciré Diallo.

Avant d’être amenée à la police, la jeune dame a été conduite dans un centre hospitalier pour des soins, puisqu’elle continuait encore à saigner.

Selon certaines sources, Mariam Ciré Diallo était en désaccord avec son mari qui vit en Angola depuis plusieurs années.



Alpha Ousmane BAH

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Labé