Guinée : Cellou Dalein dénonce "l’arrogance" de Kassory…

CONARKY-Cellou Dalein Diallo est en colère contre le Premier Ministre Kassory Fofana ! Le Chef de l’opposition dénonce l’attitude du Premier ministre face aux revendications des enseignants. L’ancien Premier ministre a fustigé aujourd’hui l’arrogance de Kassory Fofana dans la gestion de la crise dans le secteur éducatif. Il l’invite à se raviser pour écouter les grévistes, car selon lui l’enjeu est plus important.

« Nous avons beaucoup de défis à relever pour faire de notre système éducatif un système performant pour que les jeunes de Guinée bénéficie d’un enseignement de qualité et qu’ils puissent compétir à armes égales avec les Sénégalais, les Béninois, les américains. A l’UFDG, l’Education est une priorité dans notre projet de société. Aujourd’hui, il y a un enseignement au rabais. Les postes de gestion et d’encadrement sont réservés des gens qui appartiennent au RPG même lorsqu’ils n’ont pas les compétences », a dénoncé Cellou Dalein Diallo ce samedi 08 décembre lors d’un rassemblement politique de son parti.

Les enseignants guinéens sont en grève depuis l’ouverture des classes le 03 octobre. Ils réclament un salaire de base de huit millions que le Gouvernement juge « fantaisiste ». Cellou Dalein Diallo fustige cette attitude du Gouvernement, indiquant qu’il faut trouver un consensus pour favoriser le retour des enfants à l’école.

« On ne cherche pas de solutions, l’arrogance du premier ministre dans la presse qui dit qu’on ne négocie pas (…). On doit sensibiliser pour obtenir le retour des enfants à l’école. Mais le Gouvernement est arrogant, il a frustré le SLECG par ses propos et attitudes. On doit écouter celui à qui on a confié l’éducation de nos enfants, et non le frustrer, mais ils ont choisi l’arrogance, la répression. Et voilà qu’on court vers une année blanche. C’est inacceptable. C’est de l’irresponsabilité. L’Education des enfants ne doit pas être sacrifiée », a martelé l’opposant qui invite le Gouvernement à se raviser.

« Nous invitons le Gouvernement à se raviser, à revoir son attitude. L’enjeu est plus important que l’amour propre d’un Premier ministre ou d’un Président de la République. C’est l’éducation des enfants, c’est la Guinée de demain qui est en jeu », a-t-il dit.

