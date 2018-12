Argent: Immersion dans le quotidien d'un ado milliardaire

Une collection de chaussures d'une valeur de 875.000 euros, un zoo privé avec plus de 500 animaux exotiques, des rencontres avec les stars, ... À seulement 16 ans, Rashed Saif Belhasa ne se refuse rien, et pour cause: c'est le fils d'un milliardaire émirati qui a fait fortune dans le bâtiment.

Également connu sous le nom de "Money Kicks" sur Instagram, où il compte pas moins de 1,5 million de "followers", Rashed Saif Belhasa, 16 ans, vit aux Émirats arabes unis avec sa famille dans un domaine si vaste que lui et ses parents utilisent une voiturette de golf pour s'y déplacer.

Rashed est le fils du magnat de la construction Saif Ahmed Belhasa, dont la fortune est estimée à 1,7 milliard d'euros, et à qui il espère succéder un jour. En attendant, il profite de la belle vie que lui offre son père. Cette semaine, il a d'ailleurs ouvert les portes de la demeure familiale dans l'émission "World's Weirdest Homes", diffusée sur la chaîne britannique Channel 4. Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir à quoi ressemblait le quotidien d'un adolescent milliardaire.

Rashed vit dans une immense villa avec piscine, évidemment. Il dispose, entre autres, d'une pièce qui sert à abriter sa gigantesque collection de baskets, rangées dans des vitrines. Valeur estimée de toutes ces chaussures? Près d'un million de dollars, soit 875.000 euros.

La famille possède également un zoo, qu'elle peut admirer depuis le salon. On y retrouve notamment des lions, des tigres, des panthères, des léopards, des girafes ou encore des ours, récupérés par son père dans des parcs qui avaient été laissé à l'abandon. Rashed tient d'ailleurs à se défendre de toute maltraitance animale: "On prend soin de toutes nos bêtes. Lorsque je suis allé au Kenya, j'ai vu beaucoup de lions mourir parce qu'ils ne mangeaient qu'une fois par mois. Ici, ils ont à manger tous les jours".

Le zoo n'est pas ouvert au public, mais il attire tout de même de nombreuses stars, comme Mariah Carey, Ronaldo, Rihanna, Paris Hilton, et Jackie Chan qui ont tous donné leur nom à des animaux.

"Je n'aime pas me vanter"

S'il est flatté de recevoir de telles célébrités chez lui, Rashed n'en a pas toujours l'envie. "Je n'ai pas toujours le temps de les accueillir, et c'est fatigant", avait-il confié à un journal local. Et lorsqu'on lui rappelle qu'il est le seul adolescent à posséder un zoo privé, il rétorque: "Vous pouvez le dire, mais je n'aime pas me vanter".

Bien que Rashed profite d'une partie de la fortune de son père, il gagne également son propre argent. Le jeune homme dirige en effet une entreprise de commerce en ligne et est le copropriétaire d'une ligne de vêtements baptisée KA-1.

Source: Belga