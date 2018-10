Massacres de 2009 en Guinée: le procès se tiendra dans une salle de cinéma...

Le procès du massacre du 28 septembre 2009 dans le stade de Conakry aura lieu dans un ancien cinéma de la capitale guinéenne, a annoncé vendredi à la presse, le ministre de la Justice, Cheick Sako.

A la veille du neuvième anniversaire du massacre, cinq ONG guinéennes et internationales avaient réclamé « que les juges soient nommés et qu’un calendrier soit établi », conditions requises selon elles « pour que ce procès emblématique puisse s’ouvrir en 2019 et que ses 13 inculpés soient enfin jugés ».

Mais le ministre n’a pas fourni de date, à l’issue d’une rencontre avec le comité de pilotage sur l’organisation du procès.

« Il avait été question de délocaliser ce procès à Siguiri, près de la frontière malienne ou Boké, près de la frontière avec la Guinée-Bissau, mais tout cela n’a pas été retenu par tous les membres du comité de pilotage », a précisé M Sako.

Avec AFP