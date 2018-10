Guinée : vers la validation de l’avant-projet sur les réformes électorales…

KINDIA-Sous la houlette de l’ONG National Democratic Institute (NDI), les acteurs impliqués dans le processus électoral en Guinée se sont concertés à Kindia pour la validation de l’avant projet de loi portant sur les "réformes électorales et ses textes d’applications".

Cette nouvelle rencontre, vise à contribuer à l’analyse du cadre électoral, tirer des leçons des élections passées et formuler des recommandations pour des réformes du processus électoral en République de Guinée. L’atelier qui a été organisé par le National Democratic Institute NDI, avec le financement de l’USAID est une suite logique de la retraite qui avait réunit plusieurs acteurs à Kindia du 29 juin au 1 er juillet 2018. Ladite retraite organisée en collaboration avec le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation et de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) avait permis d’examiner les élections communales du 4 février 2018 et a contribué à l’élaboration d’un cahier de propositions pour des réformes de la loi électorale.

Cette rencontre avait été sanctionnée par des recommandations consignées dans un cahier de propositions de réformes du cadre juridique des élections, de l’amélioration générale du cycle électoral et de sortie de crise postélectorale communale. Au total 63 recommandations ont été formulées pour améliorer le cadre juridique des élections. Ces réformes portent prioritairement sur les aspects suivants : la révision de la liste électorale, le statut des quartiers et districts, les opérations de votes, le processus de proclamations des résultats, la parité entre l’homme et la femme aux postes électifs, la participation des guinéens de l’étranger, les critères et conditions d’éligibilité, l’application des dispositions de la loi.

Ce jeudi 18 octobre donc, maints acteurs impliqués dans le processus électoral se sont réunis à Kindia lors d’un atelier pour la validation de l’avant projet de loi portant reformes électorales et ses textes d’application. L’objectif vise à trouver des dispositions de Réformes amandées, validées et qui seraient transmises au ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation pour adoption en conseil de ministre pour que ça devienne un projet de loi et qui serait aussi soumis à l’Assemblée Nationale pour adoption afin d’avoir un code électoral révisé avec des textes d’applications détaillés.

« Il s’agit de l’accompagnement du processus des réformes électorales en Guinée dans le cadre du programme que le NDI conduit avec l’appui financier de l’USAID pour soutenir le dialogue politique et les réformes touchant aux cadres électoraux. Nous étions déjà ici au mois de juin dernier pour définir la feuille de routes des principales réformes à apporter au code électoral. Cette rencontre a avait réuni les partis politiques, la société civile et les différentes institutions de la République impliquées dans les processus électoraux. Aujourd’hui, il s’agit de valider les travaux d’équipe d’experts qui ont été mandatés pour rédiger un avant projet de loi de réforme du code électoral en vigueur et ses textes d’application afin de pouvoir l’intégrer dans le campus juridique guinéen et de répondre aux différentes préoccupations des acteurs qui trouvent des incohérences, des manquements et des faiblesses dans le code électoral actuel », a expliqué Paul Amegakpo, président Directeur de NDI en Guinée.

Compte tenu des anomalies constatées pendant les élections communales du 4 février dernier, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation avec la direction de NDI ont décidé de travailler de concert pour aider à corriger les défaillances.

« Le code électoral qui a servi à ces élections comportait un certain nombres d’imperfections qu’il fallait corriger. Alors, nous nous sommes déjà retrouvés ici pour tirer des leçons de ces élections. Et en tirant les leçons de ces élections nous nous sommes rendu compte qu’il y avait une nécessité à aller à l’amélioration du cadre électoral de notre pays pour qu’on puisse éviter un certain nombre de problèmes qu’on a vécu lors de ces élections. Alors aujourd’hui nous sommes là pour voir le travail qui a été déjà fait, puisqu’il y avait eu des recommandations du premier atelier sur les dispositions à améliorer », a souligné Moustapha Kobélé Keita, conseillé juridique du ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation.

Durant trois (3) jours, NDI et ces acteurs impliqués dans le processus électoral vont examiner le travail produit par un groupe de consultants, pour qu’ensemble qu’ils puissent valider et plu tard mener un plaidoyer pour le faire adopter par l’Assemblée Nationale afin que la Guinée ait un cadre juridique approprié pour les élections à venir dans le pays.

Depuis Kindia Aboubacar Sylla

Pour Africaguinee.com