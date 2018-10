Guinée : Lions Club vient au secours des aveugles et des malvoyants…

CONAKRY-Les Lions Clubs Conakry Réveil et Taatamy ont organisé ce samedi 20 octobre 2018 une journée de sensibilisation sur l’utilisation de la canne blanche.

Les Lions Club ont par la même occasion fait un don de papiers bristols aux élèves aveugles et malvoyants de la cité de solidarité de Taouyah.

Cette journée a également été consacrée à la campagne de dépistage de vice de réfraction dans une clinique se trouvant dans le quartier Soloprimo. Lions Club prévoient d’intervenir dans cinq domaines ; Il s’agit de la vue, du cancer infantile, du diabète, l’environnement, la faim et la jeunesse.

La Présidente de la région 16 pour l’année Lionne 2018-2018 des Lions Clubs International explique la mission de sa fondation en Guinée.

« Imaginons un seul instant qu’on se retrouve d’un seul coup sans voir devant nous, ce que cela représenterait pour nous, dans cette obscurité nous ne serions pas heureux. Alors le Lions Club est là pour dire oui nous accompagnons les malvoyants pour les aider à faire ce qu’ils avaient l’habitude de faire. Cela explique la présence aujourd’hui des Lions de Guinée particulièrement les lions de Conakry de Réveil et de Taatamy pour tendre la main à nos amis, à nos frères et sœurs malvoyants. Ceci dans le but de les sensibiliser dans l’utilisation de la canne blanche. Au nom de la fondation du Lions Club International que je représente ici je voudrais vous encourager tous les Lions à multiplier les actions dans nos cinq domaines de service qui sont la vue, le cancer infantile, le diabète, l’environnement, la faim et la jeunesse », a expliqué Hadiatou Diallo Baldé.

En pleine action de dépistage, Docteur Ramata Baldé spécialiste ophtalmologie, Présidente de l’ONG Vue Plus et membre de la fondation Lions Club International parle de La Journée mondiale de la canne blanche.

« Cette journée a été initié depuis en 1998 par l’OMS parce qu’on s’est rendu compte que les populations les plus démunies soufraient des problèmes de vision, alors cette journée est dédiée aux populations les plus démunies. L’objectif c’est de lutter contre la cécité, rétablir les visions défectueuses réparables et ensuite restaurer en améliorant la vue chez tous les démunies » a-t-elle souligné.

Madame Tounkara Mariame DIALLO, Présidente des Projets SIGHT-FIRST en Guinée est quant à elle revenue sur les actions menées par sa structure depuis sa création en 1990. Selon elle, 30 millions de personnes dans le monde ont pu recouvrir leur vue à travers ces projets.

« En 1990, la Fondation du Lions Clubs International a créé un programme phare dans le cadre de la vue dénommée Sight-First. Ce programme joue un rôle clé dans la réduction des cas de cécité dans le monde. Le financement de ce programme en collaboration avec les autres organisations non gouvernementales a permis d'améliorer ou de rétablir la vue de 30 millions de personnes. Le programme Sight-First est l'un des principaux membres de Vision 2020, l'initiative mondiale visant à éliminer la cécité évitable. La Journée mondiale de la canne blanche (15 octobre, ndlr) donne aux Lions l'occasion de sensibiliser le grand public aux lois relatives à la sécurité routière concernant l'utilisation de la canne blanche », a aussi ajouté la Président des Projets SIGHT-FIRST.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com