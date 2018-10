Guinée: Cellou indexe Alpha et soulève une nouvelle polémique...

CONAKRY- C’est une nouvelle polémique que vient de soulever le chef de file de l’opposition, Cellou Dalein Diallo à propos de la célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance de la Guinée. Vivement critiqué par le camp du chef de l’Etat à cause de son absence au stade, Cellou Dalein Diallo réplique à sa façon. L’opposant s’est insurgé contre la mise à l’écart de Lansana Conté, l’ancien président guinéen, dans les hommages rendus aux anciens chefs d’Etat.

Pour le leader de l’UFDG, si Ahmed Sékou Touré est le père de l’indépendance, personne ne nier que Lansana Conté est le père des libertés des guinéens. L’ancien premier ministre de Lansana Conté dit avoir été choqué par cette attitude des autorités.

« Nous venons de fêter le 60ème anniversaire de l’indépendance de notre pays. J’ai été désagréablement surpris de constater que le Général Lansana Conté n’a eu aucune place dans les cérémonies, dans les discours. J’ai fait le tronçon aéroport-palais du peuple, il y avait beaucoup de photos de personnalités. Il n’y avait qu’Alpha Condé et le Président Sékou Touré. Je me suis souvenu qu’Alpha Condé disait qu’il prenait la Guinée là où l’a laissé Sékou Touré. C’est comme si le président Lansana Conté n’a pas exister. J’ai été choqué parce que je connais le rôle que le président Conté a joué. Si on accepte qu’Ahmed Sékou Touré soit le père de l’indépendance, personne ne nier que Lansana Conté est le père des libertés des guinéens. La liberté d’association, la liberté d’expression, la liberté de voyager et de revenir dans son pays, la liberté d’entreprendre. C’est lui le père de la démocratie multipartite (…) on ne peut pas occulter l’œuvre du général Lansana Conté », a fustiger Cellou Dalein Diallo.

Il y avait des photos d’autres leaders africains, fait observer M. Diallo, mais le président Lansana Conté était absent. « C’est volontaire. Je proteste contre ça. La Guinée lui doit respect et considération pour les libertés qu’il a octroyées aux guinéens », a martelé l’opposant, accusant le président Alpha Condé d’être l’instigateur des violences qui ont secoué la ville de Kindia en marge de l’installation du conseil communal boycotté par son parti.

