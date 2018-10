Récit "émouvant" de Halimatou Dalein sur Kindia: "Si ma maman était là…"

KINDIA- Son témoignage est déchirant ! Après l’attaque du domicile de ses parents à Kindia, Hadja Halimatou Dalein Diallo, l’épouse du chef de file de l’opposition guinéenne vient de briser le silence. Interrogée par Africaguinee.com, madame Diallo encore sous le choc après avoir constaté les faits, décrit un désastre. L’épouse de Cellou Dalein Diallo dit avoir perdu une partie de son enfance dans cette attaque et réclame justice.

« C’est avec une atrocité et une haine qu’ils sont venus saccager notre maison. Dieu merci ma maman n’était pas là. Ça me revient souvent à la tête, si ma maman était là, qu’est-ce qui se serait passé ? Qu’est-ce qu’elle allait devenir ? Je suis choquée, non pas pour le matériel (perdu). On a perdu des bijoux, de l’or, j’ai vu les cahiers de mon papa déchirés, j’ai vu ses diplômes lorsqu’il était à l’école de médecine de William Ponty détruits. C’est ce qui me fait mal. On peut racheter de nouveaux habits, des bijoux, mais les diplômes, les cahiers, on ne peut plus les récupérer », déplore Hadja Halimatou Dalein Diallo.

Elle explique que les pillards sont restés de 11 heures à 17 heures sans que les forces de l’ordre n’interviennent. « Dès qu’on a fait la publication pour dire que la maison est attaquée, c’est en ce moment que quelques militaires sont venus pour voir s’il peut sauver quelques effets. Mais on leur a interdit de passer. La police était là. Tout au tour de la maison était barricadé (…) J’ai perdu une perdu une partie de mon enfance. J’ai vu les albums de mon enfance déchirés. Toutes nos photos ont été déchirées », regrette-t-elle, avant d’avertir que ceux qui pensent pouvoir les intimider ou les décourager en agissant de la sorte se trompent.

« C’est une façon de nous intimider, de nous décourager, de nous fermer la bouche. Mais ça ne fait que nous ragaillardir. Ça nous donne encore plus de force de mener le combat », a-t-il prévenu.

Madame Halimatou dénonce le silence des autorités face à ces actes. « Aucune autorité administrative de Kindia n’a levé le doigt. Sinon quand il y a un désastre comme ça dans leur localité, le rôle du gouverneur et du préfet c’est de venir sur les lieux constater et montrer leur compassion même si c’est par hypocrisie. Mais personne n’a levé le doigt alors qu’ils sont là pour toute la population. Il ne s’agit pas de dire tel est de l’UFDG, tel est du RPG. C’est désolant. Madame Cissé qui est là présentement comme Gouverneur, nous connaissons son mari qui est un grand monsieur qui a sauvé des vies ici. Elle est là dans sa tour d’ivoire, elle n’a pas été sensible à ça », regrette l’épouse du leader de l’UFDG qui annonce qu’elle a porté plainte. Elle interpelle le ministre de la Justice.

« J’ai déjà porté plainte et je réclame justice. Je lance un appel à l’endroit du garde des sceaux pour que justice soit faite. Nous connaissons tous que la justice guinéenne est bancale, mais il faut que justice soit rendue », annonce-t-elle.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112