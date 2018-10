Promo Back to School : Orange Guinée offre des tablettes aux derniers gagnants…

CONAKRY- C’est la joie chez certains abonnés d’Orange Guinée ! La remise des 10 dernières tablettes aux gagnants de la promo Back to School a connu son épilogue ce vendredi 19 Octobre 2018.

Cette promo qui s’est déroulée pendant six semaines, de la période allant du 11 septembre au 19 octobre 2018 a récompensé 6O abonnés d’Orange Guinée à travers tout le pays avec des Tablette SAMSUNG Tab2 haut de gamme.

La promo Back to School a été initiée par le leader de la téléphonie mobile en Guinée pour permettre aux élèves et étudiants guinéens de faire de cette entrée des classes une entrée scolaire radieuse et réussie.

Au terme donc de cette remise, Aboubacar Ebory Camara, chef de la perco à Orange-Guinée, a indiqué que cette promo nommée ‘’BACK to School’’ leur a permis de répondre aux attentes des nombreux clients qui ont souscrit à ce jeu.

‘’ Nous sommes à la 5èmeremise de nos tablettes et nous avons permis à chacun des jeunes élèves et étudiants qui ont souscrit à ce jeu de se doter d’une Tablette SAMSUNG Tab2. L’idée d’Orange-Guinée est de digitaliser tous les élèves guinéens. Mais ce n’est pas fini car l’apothéose à la fin de cette promo, c’est le gain d’un pactole de 25 millions x 2 en guise de bourses d’études pour les plus chanceux’’, a déroulé le chef de la perco à Orange-Guinée.

Mama Aissata Camara, élève en terminale est l’une des rares gagnantes de la Tablette SAMSUNG Tab2. Pour cette jeune lycéenne c’est l’euphorie en ce début d’année scolaire.

‘’Merci à Orange pour ce cadeau qui me va droit au cœur. Cet appareil qui constitue ma première tablette va me permettre de faire des recherches sans difficulté au cours de cette année d’examen. Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Donc tout ce que je peux dire c’est de remercier le numéro un de la téléphonie mobile en Guinée qui ne se lasse pas de satisfaire ses nombreux clients’’

Pour faire partie de cette promo, il fallait être membre du club swagg.Pour devenir membre, il s’agissait de composer *707#ok’’.

Pour s'inscrire aux tirages au sort, il suffisait aux aimables clients de Orange-Guinée de faire *707*6#okau coût de 500 GNF.

Après plus d’un mois de fête à travers cette promo, rendez-vous est donc pris pour la remise des deux chèques de 25 millions en guise de bourses d’études aux heureux bénéficiaires.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13