Guinée : l’AGETIPE lance un programme de formation en faveur de 50 PME…

CONAKRY-L’Agence Guinéenne d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public (AGETIPE) a lancé ce vendredi 19 octobre 2018 un programme de formation en faveur de 50 PME guinéennes. Ce programme consiste à doter les PME, organisations et entités concernées, d’outils qui leur permettront d’accéder et d’exécuter les marchés dans les travaux publics octroyés par l’Etat et par l’AGETIPE. Durant 4 jours, l’AGETIPE va renforcer les capacités des PME participantes à cet atelier.

Le Directeur Général del’Agence Guinéenne d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public dans son discours d’introduction, a fait un constat général sur le manque de progrès des entreprises jeunes en Guinée. Pour lui, il y a plusieurs facteurs qui bloquent l’émergence de ces entreprises. Selon lui, en Guinée les entreprises crées par les jeunes sont confrontées à de nombreuses difficultés dans leur fonctionnement. Citant celles-ci, il a énuméré le manque de documents administratifs légaux, la méconnaissance des procédures d’obtention des marchés publics et privés, le manque des compétences dans leurs domaines respectifs.

« Au vu des participants présents ici, nous osons espérer que les quelques jours de travaux permettrons de mieux saisir cette opportunité pour s’imprégner des outils et des méthodologies appropriés qui aideront à mieux partager les acquis à ceux qui n’ont pas eu la chance de participer à cette formation de renforcement des capacités des PME des jeunes », a souligné Mohamed Lamine Touré.

Le Directeur Général d’Intellact Consulting a quant à lui, affirmé que les résultats attendus à la fin de cette formation sont nombreuses. « Les résultats qui sont attendus de ce programme sont d’abord la maitrise de toute la documentation nécessaire pour pouvoir participer aux marchés qui seront couverts par l’Etat par l’intermédiaire de l’AGETIPE. C’est permettre à ces PME de maitriser l’ensemble des outils des gestions qui leur permettront une fois qu’ils auront accédé à ces marchés, de pouvoir les exécuter correctement, administrativement. C’est aussi permettre à ces PME de se mettre en formalité avec l’ensemble des différentes administrations qui permettent la gestion et qui résistent un peu à la vie de ces PME. Nous avons l’administration fiscale, la caisse nationale de sécurité sociale, et l’administration du travail. Dans le cadre de cette formation, nous avons aussi l’objectif de mettre ces PME en réseau », a égrené Ibrahima Camara.

Le ministre guinéen de la jeunesse et de l’emploi des jeunes qui a présidé cette cérémonie dit être convaincu que cette formation permettra de booster les capacités des entreprises des jeunes du pays. Mouctar Diallo a lancé un appel à l’aide à l’endroit des bonnes volontés et aux autorités compétentes.

« Nous sommes convaincus que la tenue de cet atelier permettra à l’AGETIP de renforcer les capacités opérationnelles de entreprises des jeunes évoluant dans le domaine des BTP sur l’ensemble du territoire national. Cette stratégie de renforcement des capacités des entreprises appelle à un changement de mentalités, de comportement et de mode opératoire. Il faut acquérir de nouvelles valeurs professionnelles. Pour ce faire, nous devons agir sur la formation professionnelle de nos entreprises jeunes. Je profite de cette cérémonie pour lancer un plaidoyer auprès des départements ministériels et des partenaires techniques et financiers afin d’accompagner l’AGETIPE qui est un outil de création et de promotion d’emploi», a lancé le ministre Mouctar Diallo.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com