Kassory Fofana à Boffa : « Le Président Alpha Condé nous a dit… »

BOFFA- C’est un message d’espoir qu’a lancé ce vendredi 19 octobre 2018 le Premier Ministre guinéen à l’endroit des populations de Boffa.

Dr Ibrahima Kassory Fofana, qui était à la tête d’une importante délégation composée entre autres de plusieurs membres de son cabinet et de son Gouvernement, était l’hôte des populations de la préfecture de Boffa.

En marge d’un meeting qu’il a tenu, Kassory Fofana a décliné la mission principale de son Gouvernement.

« Notre mission est de traduire dans la réalité concrète, les hautes directives du Président de la République qui voudrait un Gouvernement au service du peuple de Guinée », a indiqué le Premier Ministre Kassory Fofana qui rappelle que la Guinée a fait de grands progrès en posant les bases de la stabilité macroéconomique.

« Monsieur le Président de la République nous a dit quele Gouvernement Kassory doit faire des efforts pour que ces progrès macroéconomiques se traduisent dans les assiettes et les niveaux de vie de tous les guinéens. Pour pouvoir y arriver, nous venons à l’écoute des populations et je dois dire que la tâche est rendue facile à Boffa grâce au forum de la jeunesse que vous avez tenu ici il y a quelques semaines », a lancé le locataire du Palais de la Colombe.

Parlant des opérations d’installations des exécutifs communaux, le Chef du Gouvernement guinéen a lancé un message de paix à l’endroit de tous ses compatriotes qui doivent selon lui, s’inspirer du modèle de Boffa où le nouvel élu a réussi à réconcilier toutes les composantes de la société dans sa localité.

«Nous sommes tous des enfants de pères et mères différents, mais appartenant à une même Guinée.Les élus locaux, les exécutifs locaux qu’on est en train de mettre en place peu à peu devraient se dire que ce qui est important c’est le développement des communautés.Ce qui doit prévaloir c’est la paix sociale, c’est la cohésion, la cohabitation entre les différentes composantes de notre société. La multiplicité de la société guinéenne est une richesse. Ne sacrifions pas cette richesse dans des égoïsmes parfois trop petits », a lancé le Premier Ministre Kassory Fofana.

A la place des martyrs de Boffa, le Chef du Gouvernement a réitéré l’interdiction faite par le Président Alpha Condé de laisser certaines activités telle que la pêche artisanale, dans les mains des chinois.

« Le Président a interdit rigoureusement que les petites activités qui peuvent donner la création de richesses à la population de Boffa, telle que la pêche artisanale, puissent être laissées dans les mains des chinois. Il n’est plus question ! », a rappelé le numéro un du Gouvernement guinéen.

A rappeler qu’avant ce meeting, le Premier Ministre Kassory Fofana et sa délégation s’étaient rendus à Koba où ils ont visité les plaines rizicoles et l’école nationale de l’agriculture et de l’élevage (ENAE).

Boubacar 1 Diallo

Envoyé spécial d’Africaguinee.com

A Boffa

Tél. : (+224) 655 31 11 12