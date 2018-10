Guinée : Alpha Condé sort une nouvelle "cartouche" pour faire plier Soumah

CONAKRY-Le Président Alpha Condé vient de donner des instructions fermes à son gouvernement par rapport à la grève des enseignants qui paralyse l’éducation en Guinée depuis l’ouverture des classes le 03 octobre dernier.

Ce jeudi, le chef de l’Etat a instruit ses Ministres de prendre toutes les mesures appropriées relatives à l’application rigoureuse des dispositions légales et règlementaires régissant le droit de grève.

Selon nos informations, les ministres en charge du Budget et de la Fonction Publique ont été commis à prendre toutes les mesures appropriées relatives à l’application rigoureuse des dispositions légales et règlementaires régissant le droit de grève dans la mesure où c’est le travail fait qui est payé et non le travailleur.

Une grève des enseignants qui réclament huit millions de salaires paralyse une bonne partie de l’école guinéenne. Si à Conakry certains établissements ont repris timidement les cours, à l’intérieur du pays, c’est toujours le statuquo.

A suivre…

