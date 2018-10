Banfélè (Kouroussa) : le domicile privé du nouveau maire calciné…

KOUROUSSA- L’installation du maire de la commune rurale de Banfelé a plongé cette sous-préfecture située dans Kouroussa dans des scènes de violences inouïes. Ce sont deux rivaux du RPG arc-en-ciel qui se sont disputés la mairie. Mais la défaite de Youssouf Camara natif de la localité face à son challenger Amadou Condé qui à obtenu 12 Voix sur les 23 a été mal accueillie par certains citoyens.

Dès l’installation du nouveau maire, un soulèvement a eu lieu dans la ville. Joint au téléphone, le sous-préfet de Banfélè Bandjougou Koulibaly, a pourtant indiqué que le vote s’est passé dans une transparence totale et le vaincu avait même signé dans la salle en reconnaissant sa défaite.

Dès l’annonce de la victoire de monsieur Amadou Condé, un groupe des jeune en colère sont venus faire des tapages à la sous-préfecture avant de partir saccager puis incendier le domicile du nouveau maire. «C’est au moment où on était prêt à sortir, on a vu un groupe de jeunes et des gamins venir faire des tapages à la sous-préfecture. Après ils ont joint le domicile du nouveau maire élu. Ils saccagé le domicile de l’enseignant », nous a confié le sous-préfet de Banfèlè.

Ces jeunes mécontents de la défaite de leur candidat ont tout saccagé chez le vainqueur. N’eût été l’intervention des parents du maire élu, les jeunes frondeurs allaient tuer Amadou Condé est sa famille, nous a-t-on signalé.

Plusieurs blessés ont été enregistrés dans ces violences. « Il y a eu 4 blessés dont trois de Kansareya le village natal du maire. L’heure là, il y a l’insécurité, c’est ça la vérité », a avoué le numéro un de la sous-préfecture de Bafèlè.

Amadou Condé, le nouveau maire est un enseignant qui a servi dans la localité pendant 22 ans et a gagné clairement le vote, assure le sous-préfet. La concession d’un autre enseignant a failli d’être calcinée malgré la présence des forces de l’ordre. Un clame précaire règne pour le moment dans la sous-préfecture de Bafèlè.

Amadou Oury Souaré

Correspondant régional d’ Africaguinee.com.

A Kankan