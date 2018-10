Orange Money célèbre une décennie d’innovation financière en Afrique et confirme sa position d’acteur majeur du mobile money

Orange Money, la solution de mobile money d’Orange, célèbre cette année son 10èmeanniversaire. Lancé en 2008, le service qui compte aujourd’hui 40 millions de clients, est présent dans 17 pays et a atteint 26 milliards d’euros de transactions sur l’année 2017. Orange Money est aujourd’hui un des principaux moteurs de croissance du Groupe, et le service ne cesse d’évoluer au bénéfice des populations, des entreprises, des institutions et des Gouvernements.

Un succès bâti sur l’accessibilité et l’universalité du service

Orange Money a été lancé pour la première fois en Côte d’Ivoire en 2008. Cette solution de transfert d’argent et de paiement mobile pour les populations peu ou pas bancarisées a bâti son succès sur l’accessibilité et l’universalité du service, permettant à des millions de personnes d’effectuer des transactions financières de manière instantanée, sécurisée et fiable via leur téléphone portable.

Aujourd’hui, le service est proposé dans 17 pays d’Afrique et compte 40 millions de clients, dont 13 millions utilisent le service chaque mois. Avec une dynamique de croissance qui s’accélère et un chiffre d’affaires en progression de 60 % de 2016 à 2017, Orange Money est devenu un des principaux relais de croissance du Groupe sur le continent, notamment en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal et au Cameroun. Dans certains pays, le service permet à près de 50% des utilisateurs d’accéder à des services bancaires dans un environnement caractérisé par une faible bancarisation.

Orange Money, un impact fort sur le quotidien des populations et sur les économies

Orange Money est désormais bien plus qu’une solution de transfert. En 10 ans, le nombre de services Orange Money a quadruplé, permettant l’inclusion financière des populations et participant au développement économique des pays.

En effet, l’offre s’est considérablement étendue avec notamment le transfert international, le règlement de factures, le paiement de salaires. Innovation majeure, le service « Bank to Wallet » lancé en 2015 va plus loin en permettant de réaliser des transferts entre compte bancaire et compte Orange Money.

La dématérialisation de la monnaie a également permis de fluidifier les échanges, de sécuriser les transactions et représente aujourd’hui un atout considérable pour les grandes entreprises, pour les PME comme pour les particuliers.

L’évolution de la gouvernance pour plus d’efficacité

Afin de répondre aux exigences de conformité qui encadrent l’activité du mobile money, Orange a créé des établissements financiers possédant un agrément de la Banque Centrale dans 7 pays d’Afrique ainsi qu’une structure mutualisée de supervision et de contrôle de la conformité, le CECOM, basé à Abidjan. Ces structures sont garantes des opérations et dialoguent directement avec les autorités, permettant ainsi de simplifier la mise sur le marché de nouveaux services.

L’ambition est de rendre Orange Money accessible au plus grand nombre, dans le respect strict de la réglementation des Banques Centrales des pays et zones monétaires où Orange opère.

Pour Alioune Ndiaye, Directeur Général d’Orange Middle East and Africa (OMEA) : « Orange Money est un réel contributeur au développement économique et sociétal en Afrique et s’inscrit dans notre stratégie d’opérateur multiservice, partenaire de la transformation en Afrique et Moyen-Orient ». Il poursuit : « Le succès d'Orange Money, c’est avant tout un succès collectif, et je tiens à remercier toutes les équipes qui travaillent chaque jour à cette réussite qui aujourd’hui représente une part importante du chiffre d’affaires OMEA ».

Selon Aboubacar Sadikh Diop, Directeur Général d’Orange Guinée « Orange money est un puissant vecteur de transformation de nos économies et de la vie de nos populations. Il a permis dans tous nos pays d’accélérer l’inclusion financière à un coût faible, tout en alliant simplicité et utilité. L’élargissement de nos offres aux transactions marchandes, au crédit et à l’épargne accessibles devra permettre d’améliorer encore plus le bien-être de nos populations et la productivité de nos économies.».

Les perspectives d’Orange Money

Après les services de transfert et de paiement, Orange va plus loin avec le crédit et l’épargne accessibles instantanément depuis un téléphone mobile. Ces services sont proposés avec des partenaires locaux dans un premier temps aux clients d’Orange au Mali et à Madagascar depuis le début 2018.

Le transfert international, également un axe fort du développement d’Orange Money, vise à faciliter le lien entre les populations établies en dehors de leurs pays d’origine et leurs proches.

Enfin, avec la généralisation des smartphones et le développement rapide des usages, les services d’Orange Money évoluent avec le développement d’une application qui facilitera à la fois les interactions et les transactions.

A propos d’Orange Guinée

Arrivé en 4eposition sur le marché du mobile en Guinée, Orange est aujourd’hui leader du secteur avec plus de 60% des parts de marché, et plus de 6 millions de clients. L’opérateur possède la plus large couverture réseau, avec l’ensemble des 304 sous-préfectures couvertes, et les 33 préfectures couvertes par le réseau 3G+. Il est le précurseur du mobile banking en Guinée suite au lancement d’Orange Money, service utilisé aujourd’hui par plus de 2.000.000 de guinéens. Orange Guinée est également le seul opérateur certifié à la norme ISO 9001 version 2015, et récemment certifié Top Employer Guinée 2019. L’entreprise Orange Guinée, c’est aussi – depuis 2016- une empreinte de plus de 52.000 emplois -directs et indirects- générés en Guinée (source : Etude de « Goodwill Management » réalisée en 2018.

Pour plus d’informations rendez-vous sur notre page web www.orange-guinee.com, ou pour nous suivre sur Facebook www.facebook.com/orange.guineeou sur Twitter : www.twitter.com/orangeguinee_gn.

A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et 149 000 salariés au 30 juin 2018, dont 91 000en France. Le Groupe servait 260 millions de clients dans le monde au 30 juin 2018, dont 199 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 28 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com,www.orange-business.comou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contacts presse :

Amina Abou Khalil NYAME amina.aboukhalil@orange-sonatel.com