Orange Guinée renouvelle son certificat Top Employer

Pour une 4eannée consécutive, Orange Guinée se distingue une fois de plus par la qualité de la politique en matière de gestion des ressources humaines en renouvelant son Label Top Employer en Guinée pour l’année 2019.

Le 04 Octobre 2018, le Top Employers Institutea annoncé en Afrique du Sud les résultats de son étude annuelle. L’opérateur, à ce jour, reste la première et seule entreprise certifiée Top Employer Guinée 2019.

Les entreprises certifiées « Top Employer » s'efforcent d'offrir un environnement de travail optimal à leurs collaborateurs en mettant en place des pratiques RH modernes, qui donnent la priorité au personnel. Dans le cadre du programme de certification international, plus de 1 300 entreprises dans 115 pays et sur cinq continents ont été reconnues comme des Top Employers.

Le Top Employers Institute évalue la mise en œuvre de ces pratiques RH et la façon dont elles sont soutenues via la stratégie, la responsabilité, des pratiques, des mesures et des technologies.

Dans le cadre du processus appliqué par le Top Employers Institute, les Entreprises participantes se soumettent à une étude rigoureuse et doivent répondre à des critères stricts pour être certifiées.

Pour renforcer la validité du processus, les réponses sont soumises à un audit indépendant qui a mis en évidence le fait qu’Orange Guinée fournit à ses salariés d'excellentes conditions de travail , des conditions qui lui ont permis de rejoindre le cercle très fermé et prisé des Top Employers.

David Plink, PDG du Top Employers Institute, a déclaré : « Nous considérons que les entreprises ayant obtenu la certification 2019 ont mis en place des conditions de travail exceptionnelles et encouragent le développement de ces pratiques en donnant la priorité à leur personnel. Ces entreprises contribuent à enrichir le monde du travail grâce à leur engagement de tous les instants en faveur de l'excellence des RH. C'est la raison pour laquelle elles sont reconnues comme des employeurs de qualité. »

Il faut rappeler qu’Orange Guinée, déjà certifiée ISO 9001 version 2015, renforce ainsi son positionnement en tant qu’Entreprise de référence en matière de politiques RH et surtout, qu’à l’instar d’Orange Guinée, les filiales du Mali et du Sénégal ont été également certifiées Top Employer dans leurs pays.

Le groupe Orange renouvelle également le label Top Employer Africa.

Le Top Employers Institute

Partout dans le monde, le Top Employers Institute certifie l'excellence des conditions de travail.

Nous contribuons à accélérer l'impact des stratégies RH pour enrichir le monde du travail par le biais d'une certification, d'études comparatives et du rapprochement entre les Top Employers du monde entier. Notre programme de certification permet aux participants d'évaluer et d'améliorer leur environnement de travail.

Fondé il y a plus de 25 ans, le Top Employers Institute a certifié plus de 1 500 entreprises dans 118 pays. Ces Top Employers exercent une influence positive sur la vie de plus de 5 millions de salariés dans le monde.

A propos d’Orange Guinée

Arrivé en 4eposition sur le marché du mobile en Guinée, Orange est aujourd’hui leader du secteur avec plus de 60%des parts de marché, et plus de 6 millions de clients. L’opérateur possède la plus large couverture réseau, avec l’ensemble des 304 sous-préfectures couvertes, et les 33 préfectures couvertes par le réseau 3G+. Il est le précurseur du mobile banking en Guinée suite au lancement d’Orange Money, service utilisé aujourd’hui par plus de 2.000.000 de guinéens. Orange Guinée est également le seul opérateur certifié à la norme ISO 9001 version 2015, et récemment certifié Top Employer Guineé 2019. L’entreprise Orange Guinée, c’est aussi – depuis2016- une empreinte de plus de52.000 emplois -directs et indirects- générés en Guinée (source : Etude de « Goodwill Management » réalisée en 2018.

Pour plus d’informations rendez-vous sur notre page web www.orange-guinee.com, ou pour nous suivre sur Facebook www.facebook.com/orange.guineeou sur Twitter : www.twitter.com/orangeguinee_gn.

A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros en 2015 et 154 000 salariés au 30 septembre 2016, dont 95 000en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 256 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2016, dont 194 millions de clients mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.comou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

Contacts presse:

Amina ABOU KHALIL: amina.aboukhalil@orange-sonatel.com

Mohamed Lamine KEITA: mohamedlamine.keita@orange-sonatel.com