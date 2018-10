La tension monte à Mafara : « S’il faut qu’on meurt tous, mais c’est le RPG qui sera là… »

DALABA-La tension monte dans la sous-préfecture de Mafara à la veille de l’installation du Conseil communal. Les nerfs s’échauffent entre le parti au pouvoir et l’opposition. Dans cette localité, le RPG arc-en-ciel et l’UFDG sont à égalité de sièges. Mais l’accord politique sur le contentieux électoral signé le 08 août dernier accorde le poste de maire à l’opposition. Une pilule difficile à avaler pour les élus du RPG arc-en-ciel.

Aujourd’hui chaque camp campe sur sa position menaçant de ne pas céder à son rival le premier poste de l’exécutif communal. L'installation du maire de cette commune rurale inquiète plus d'un dans cette sous-préfecture. L’annonce de la mise en place du conseil de Mafara ravive les tensions.

Le maire sortant Alimou Diakite, candidat du RPG arc-en-ciel, promet de faire dévier les accords qui favorisent le candidat de l'UFDG. Pour lui, la CENI a déjà fini de trancher sur le cas de Mafara.

« On tient là où on tenait. Si on va mourir on va mourir mais ici c'est notre candidat qui sera installé. La CENI avait fini de trancher le cas de Mafara. Personne ne sera installé ici si ce n'est pas nous. On ne veut pas entendre l'affaire d'accord ou autre. Ce sont les résultats du vote qu'on va suivre. On est là et nous sommes prêts à boycotter l'installation si jamais on tente de magouiller », a prévenu monsieur Diakité.

Son challenger, le candidat de l'UFDG, Abdouramane Diallo clame déjà haut et fort sa victoire. Il est en train de mobiliser tous ses militants pour fêter leur victoire après l'installation.

« Les autorités de Dalaba jusqu'à Mamou savent qu'ils ne peuvent pas accepter ce qui avait débuté ici. Nous après toutes les tricheries, on nous a dit que c'est l'UFDG qui sera à la tête de la commune rurale de Mafara. Selon l'accord c'est le RPG qui sera deuxième vice maire. Et ici il n'y a que deux partis pour la conquête de cette commune. C'est l'UFDG et le RPG arc en ciel. Donc il n'y aura pas de complicité. On attend l'installation demain ou après demain », a martelé pour sa part la tête de liste de l’UFDG qui affiche une confiance quant à sa victoire prochaine.

Les résultats provisoires proclamés par la CENI avaient donné une première victoire à l'UFDG. Quelques jours après, la CENI est revenue pour annoncer une victoire au RPG arc en ciel lors des résultats définitifs. Cette confusion a failli occasionner un soulèvement dans cette bourgade de la préfecture de Dalaba.

Aux dernières nouvelles nous apprenons que tous les maires de la préfecture de Dalaba seront installés ce jeudi 18 octobre sauf celui de la commune rurale de Mafara pour éviter, dit-on, des confrontations entre les militants des deux partis concernés.

À suivre…

Habib Samake

Correspondant régional

D'Africaguinee.com à Mamou

Tél. : (00224) 626 702 571