Conakry : la problématique de la gestion de l’eau en Afrique en débat…

CONAKRY- Afin d’avoir de meilleurs indicateurs de gestion et de rentabilité dans le secteur de l’eau en Afrique, l’Association Africaine de l’Eau (AAE), sous la houlette de la Direction Générale de la Société des Eaux de Guinée (SEG), a organisé à Conakry un séminaire de renforcement des capacités des responsables des sociétés d’eau et d’assainissement.

Ce séminaire intitulé « Master Class »a regroupé pendant trois jours (15 au 17 Octobre) près d’une trentaine de participants. Au cours de ces journées, il a été développé assez de thématiques dont le management des sociétés des eaux et d’assainissement, la gestion stratégique, et le choix des stratégies de management. Il a été aussi question de parler de la préparation et du suivi d’un budget au sein des différentes entités qui gèrent le secteur de l’eau en Afrique.

En tant que Vice-président Afrique de l’Ouest de l’Association Africaine de l’Eau (AAE), Mamadou Diouldé Diallo a exprimé toute sa satisfaction au terme de ce séminaire. Pour le Directeur Général de la Société des Eaux de Guinée (SEG), la diversité des ressources humaines présentes dans son pays pour débattre de ces questions est une opportunité considérable pour l’Afrique en général, et la Guinée en particulier.

‘’ Il y a eu des thèmes assez riches qui partent des schémas de model institutionnels de nos sociétés d’eau en passant par la conception et l’élaboration d’un budget dans un service d’eau et d’assainissement, le management stratégique pour nous les décideurs. Bref, tout ce qui peut permettre à nos collaborateurs à la basse d’être plus performants. Il y a eu des thèmes assez intéressants liés à la gestion commerciale pour permettre à nos entités d’avoir de meilleurs indicateurs de gestion et aussi de permettre aux collaborateurs de rentabiliser le secteur de l’eau puisque nous avons la charge de la gestion’’, a souligné le Directeur Général de la SEG, avant d’étayer les modes de mobilisation des ressources financières pour développer le secteur de l’eau.

‘’ Chacun des modes a ses avantages, ses inconvénients, ses forces et faiblesses en tenant compte du contexte de chacun des pays présents en Guinée. Chacun de par son expérience et de son vécu a donné le maximum dans sa communication. L’AAE dans sa mission et dans son plan d’action initie souvent des programmes de ce genre pour renforcer les capacités de nos cadres à tous les niveaux. Il n’est pas dédié seulement aux décideurs, nous avons des programmes qui comprennent même nos agents à tous les niveaux’’, a expliqué le Vice-président Afrique de l’Ouest de l’Eau

Michel Amicha de l’Office National de l’Eau Potable de Côte-d’Ivoire qui a participé à ce colloque de trois jours a promis de vulgariser cette étude une fois de retour dans son pays. Selon le conseiller du directeur de l’Office National de l’Eau Potable de Côte-d’Ivoire, ce séminaire vient à point nommé dans la résolution des problèmes qui assaillent ce secteur en Afrique.

‘’Tout d’abord nous remercions la Guinée et l’AAE pour l’accueil dont nous avons fait l’objet. Cette formation de Conakry a été la bienvenue parce que cela va nous aider au-delà de nos tâches quotidiennes. Pendant ces trois jours de formation, nous avons essayé de voir le rôle et la responsabilité du manager dans le secteur de l’Eau potable. Pour ma part donc, j’ai été satisfait. Au-delà de la formation et au retour dans mon pays, mon rôle sera de vulgariser et mettre en exergue tout ce qu’on a appris ici à Conakry’’, a promis le représentant de l’Office National de l’Eau Potable.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13