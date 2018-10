Présidentielle de 2020 : maitre Abdoul Kabèlè Camara déjà candidat ?

CONAKRY-Dans la course pour la succession d’Alpha Condé au pouvoir, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et compagnie pourraient faire face à un nouvel adversaire en 2020. Maitre Abdoul Kabèlè Camara, ancien ministre de la Défense et de la Sécurité a affiché des couleurs pour la conquête du pouvoir dès 2020.

Cet ancien proche du président Alpha Condé occupe désormais la présidence du parti rassemblement guinéen pour le développement (RDG). Pour l’ancien ministre de la défense, son but est de briguer la magistrature suprême.

Ce mercredi 17 octobre 2018 au cours de l’annonce de son arrivée à la tête de cette formation politique, il n’a pas manqué de lancer des piques à l’endroit de la gouvernance actuelle qu’il qualifie de mauvaise. Il a surtout déploré la gestion par Alpha Condé de la crise à la Cour Constitutionnelle qui s’est soldée par a destitution de Kèlèfa Sall. L’ex ministre d’Etat interpelle ses compatriotes guinéens à rompre avec le communautarisme et la mauvaise gouvernance.

« Notre engagement en politique procède du souci de rendre à notre pays ce qu’il nous a si généreusement donné. Pour cela j’accepte solennellement de présider aux destinés du rassemblement guinéen pour le développement (…) il est grand temps de rompre avec le cycle de la mal gouvernance, des crises institutionnelles quasi-permanentes qui mettent en péril la jeune démocratie dans notre pays. Nous venons de vivre un évènement malheureux à la Cour Constitutionnelle, c’est extraordinaire. Nous devons rompre avec le communautarisme, renouer avec le travail en mettant l’accent sur la justice et la solidarité », a lancé Maitre Camara, promettant que lorsqu'il sera à Sékhoutourea, il fera respecter la loi dans le pays.

