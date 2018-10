Mamadou Sylla : "A propos de Kindia, Cellou Dalein Diallo m'a dit..." (interview)

CONAKRY-Elhadj Mamadou Sylla va-t-il divorcer avec Cellou Dalein Diallo ? Après la victoire de son candidat, Mamadouba Bangoura à la mairie de Kindia, le leader de l’UDG a appelé son allié (l’UFDG) d’accepter le verdict des urnes. L’ancien président du patronat guinéen estime que la faute commise par Abdoulaye Bah, le candidat de l’UFDG, c’est d’avoir crié victoire avant le scrutin. Avec cette victoire de son candidat, Mamadou Sylla s’estime aujourd’hui être le « Roi de la basse Guinée ». Il s’est confié à notre rédaction.

AFRICAGUINEE.COM : L’élection de votre unique conseiller Mamadouba Bangoura à la tête de la maire de Kindia suscite des contestations. Comment réagissez-vous ?

ELHADJ MAMADOU SYLLA : Je ne sais pas pourquoi ils contestent parce que l’UFDG a eu le même cas à Boké. Mais là-bas il n’y a pas eu de problèmes comme il s’agit d’eux. Ce n’est pas bon de toujours vouloir tirer le drap de son côté. Moi je disais qu’il ne devrait pas y avoir contestation parce que déjà, c’est entre nous les alliés que cela se passe. Donc cela veut dire qu'’ils sont avertis qu’on va être candidat et puisqu’on est en démocratie (…), ils ne m’ont jamais demandé un soutien dans ce sens. Si maintenant nous avons pris cette place au niveau de l’UDG, nous devons nous entendre.

Moi je crois que le problème que leur candidat Abdoulaye Bah a aujourd’hui, c’est d’avoir créé des histoires avant cette installation. On ne peut parler de victoire avant l’élection (…), les conseillers qui élisent les gens sont vraiment indépendants et souverains. Mon candidat qui était avait recueillis 25 voix des conseillers qui étaient ce jour dans la salle et lui Abdoulaye Bah n’avait que 15 personnes avec lui. Il y a avait donc 10 voix de plus pour nous. La leçon est qu’il ne faut jamais crier victoire avant un scrutin.

Est-ce que cela ne pourrait pas mettre en mal votre alliance avec l’UFDG ?

Non cela ne doit pas l’être, si quelqu’un le pense ainsi ce serait trop nul. J’ai eu à m’entretenir avec le président Cellou Dalein Diallo qui est à Dakar et qui m’a dit n’avoir aucun problème avec moi mais plutôt avec le RPG. Je lui ai quand même signifié que le RPG n’avait pas de candidat (…), mais je vous l’ai dit, il y a une erreur de calcul de la part de son candidat à Kindia.

La commune de Kindia est la première que l’UDG remporte. Dites-nous quelles sont vos ambitions futures ?

Vous savez le problème que nous avons depuis toujours remonte à l’alliance que nous avons eu avec le pouvoir en place. Cela a beaucoup joué sur nous puisque tous nos militants pensaient qu’on avait fusionné notre parti. C’est après tout cela qu’ils ont compris que nous existons et aujourd’hui voici le résultat.

Ambitionnez-vous de diriger une autre commune et laquelle ?

Déjà à Boffa nous avons deux postes de Vice-maire, le premier et le second, dans la commune rurale de Douprou nous avons le premier Vice-maire tout comme à Tamita aussi.

Dans la capitale, une commune comme dixinn, est-ce que vous maintenez votre candidature ou bien vous allez la céder à votre allié l’UFDG ?

Nous en sommes actuellement en négociation avec l’Ufdg et il y a aussi l’autre côté (le RPG, ndlr) qui nous fait la cour. Mais le moment venu, le parti va trancher. Je rentre au pays ce week-end (séjour en France, ndlr) et nous allons tabler sur toutes ces éventualités. A Kaloum nous aurons un Vice-maire c’est pour dire que l’UDG perce et il est en train d’aller loin.

Est-ce selon vous, l’UDG est en train de reconquérir la Basse-côte de manière générale et d’en faire son fief ?

Actuellement nous sommes les rois de la Basse-côte (…), quand tu prends tous les autres qui avaient fusionné avec le RPG, nous sommes le seul parti politique qui évolue seul et qui engrange des points. La commune de Kindia est quand-même très importante parce qu’elle est tout d’abord la capitale de la Basse-Guinée. Cela révèle d’une grande portée pour nous. La commune Kindia en termes de superficie est plus importante que celle de Matoto et de Ratoma.

Merci Elhadj Mamadou Sylla !

Merci à vous aussi !

Entretien réalisé par SOUARE Mamadou Hassimiou

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 111