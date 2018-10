Des élèves perturbent la circulation à Kipé : "les enseignants contractuels sont nuls…"

CONAKRY-Les élèves du lycée Kipé ont manifesté ce matin dans les rues pour réclamer le retour de leurs professeurs titulaires dans les classes. Ils accusent les nouveaux contractuels de manque de niveau. Selon eux, ces contractuels déployés dans les différentes écoles par les autorités de l’éducation sont nuls et ne peuvent ni écrire, ni par parler un bon français. Ces élèves manifestants assurent qu’ils ne sont pas prêts à suivre les cours dispensés par ces nouveaux contractuels.

Lancei Kékoura l’un des élèves manifestants déplore le faible niveau de leurs nouveaux professeurs. « Je manifeste pour revendiquer mes droits, on n’étudie pas, on part à l’école et on ne fait rien là-bas. On gaspille nos transports seulement, c’est de la merde, le Gouvernement guinéen ne fait rien. Ils nous ont envoyé des contractuels qui sont mal formés, des contractuels qui n’ont même pas finis d’étudier, ils n’ont même pas le niveau. Il y a certains contractuels qui sont rentrés dans notre classe au lieu de nous enseigner, c’est nous mêmes qui les enseignons. Ils ne peuvent pas. On n’a pas besoin de leurs cours, ils ne savent rien, celui qui ne connais rien peut te donner quoi ? », s’insurge ce jeune collégien très en colère.

Cette manifestation a perturbé momentanément la circulation à Kipé. La police anti émeute est intervenue pour faire maintenir l’ordre. Certains élèves sont allés s’attaquer à un établissement privé qui suivait les cours. Mais ils ont vite été maitrisés. Pour palier au manque d’enseignants à cause de la grève, le Gouvernement a songé à recruter des contractuels. Sauf ces derniers sont loin de répondre avec satisfaction au besoin des élèves.

Cet autre élève en classe de terminale science mathématique ajoute : « Cette année ils ont perturbé les cours au début de l’année. Donc on est en train de manifester ici à cause de l’absence de nos professeurs, on veut les bons professeurs. Ils n’y a que des tocards là-bas, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent même pas parler le français, ils ne peuvent pas écrire, c’est nous écrivons pour eux. Ces gens-là ne peuvent rien », enfonce Souleymane Camara.

Faut-il rappeler que cette grève lancée par le SLECG d’Aboubacar Soumah dans le secteur de l’éducation vise à réclamer un salaire de base de 8 millions pour chaque enseignant. Elle dure depuis maintenant deux semaines. Le Gouvernement jure qu’aucun franc ne sera augmenté sur le salaire des enseignants.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com