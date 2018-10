Conakry : Qui a tué Ibrahima Bah à Koloma?

CONAKRY- L’émotion est vive dans la famille d’Elhadj Ibrahima Bah, ce jeune garçon qui a été tué par balle ce mardi 17 octobre 2018 au quartier Koloma. Alors que le ministre de la sécurité et de la protection civile annonce l’ouverture d’une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce meurtre, l’une des sœurs de la victime révèle qu’elle connait bien l’agent qui a tué son frère.

Mademoiselle Bah au bord des larmes que nous avons interrogée raconte que son frère a reçu la balle à la devanture du marché Koloma, alors qu’il était parti prendre son petit déjeuner.

« Lorsqu’on nous a annoncé son décès, on s’est rendu au marché. On a trouvé des agents des forces de l’ordre auxquels nous avons demandé. Ils nous ont mal répondu. Après on a demandé à d’autres personnes qui nous ont dit que mon frère est mort. Mais on nous a dit que c’est la BAC (brigade anti criminalité) numéro 4 qui lui a tiré une balle. L’agent qui est pointé du doigt se surnomme Salam, je le connais. Il l’a visé pour ne pas qu’il survive. La balle l’a atteint au niveau de la poitrine », raconte mademoiselle Bah.

Elhadj Ibrahima Bah est décrit comme un jeune qui ne prenait jamais part aux manifestations. Il étudiait au collège Koloma. Il a tenté d’aller deux fois d’aller en aventure sans réussir. Son dernier voyage l’a mené jusqu’en Algérie avant d’être retourné. « Mon frère ne prend jamais part à des mouvements de grève. Hier il s’est habillé très bien avant de sortir », dit-elle.

Le ministre de la sécurité Alpha Ibrahima Keira a feint de disculper les forces de l'ordre dans ce meurtre, mais plusieurs témoignages s’accordent sur les présumés auteurs de ce crime. Un autre citoyen que nous avons croisé pointe du doigt la BAC numéro4.

« C’est la BAC numéro 4 qui a tiré sur notre frère. Quand il s’est levé, il a demandé à sa maman s’il ya le petit déjeuner, elle lui a dit que c’était fini. Ensuite elle lui a donné 5000 GNF. Il est allé au marché Koloma pour chercher à déjeuner. Quand ils ont fini de manger, ça a coïncidé à l’arrivée de la BAC 4. Il s’est retranché dans un coin. Quand il y a eu un semblant de calme, il est sorti pour rentrer à la maison. C’est là qu’ils ont tiré sur lui. Quand la maman a appris le décès, elle est allée à l’hôpital. C’est là qu’on a volé son téléphone. Je demande qu’on fasse beaucoup attention. Il faut rester à la maison parce que quand il y a des manifestations, on tire sur des gens. Mais après il n’y a rien qui est fait », a témoigné Mamadou Bah, un autre proche de la victime.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112