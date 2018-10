Cellou Dalein Diallo annonce : « nous continuerons à protester… »

CONAKRY-Malgré les violences meurtrières à Conakry, l’opposition n’entend pas reculer. Cellou Dalein Diallo a annoncé cet après-midi du mercredi 17 octobre 2018 qu’ils vont continuer à protester contre la « violation des accords ».

Interrogé par Africaguinee.com à propos de la mairie de Kindia où son candidat a été « écarté », le chef de file de l’opposition guinéenne a indiqué qu’il exige le respect des accords qu’il a signés avec le parti au pouvoir, faute de quoi, à défaut il promet d’exiger la restitution des sièges qui leurs auraient été volés.

« Nous voulons que l’accord soit respecté faute de quoi, on nous rend alors les sièges qu’on nous a volés avec la complicité des commissions de centralisation », a déclaré Celou Dalein Diallo.

Ce mardi 16 octobre, le domicile privé de ses beaux parents a été attaqué en marge des violences qui ont agité la ville de Kindia suite à l’installation du conseil communal. Le leader de l’UFDG dénonce la complicité des forces de l’ordre, qui selon lui, ont laissé les pillards s’emparer de tout.

« La maison de ma belle mère a été systématiquement pillée. Les policiers et les gendarmes sont venus barrer. Lorsqu’ils ont appelé les secours aucun ne pouvait accéder à la maison sauf les pillards. Ils ont tout pris (…). Nous continuerons à protester contre cette violence, contre la violation des accords et contre la violation de notre code des collectivités et de notre code électoral », a-t-il averti.

L’opposition a annoncé ce mercredi 17 octobre 2018 en marge de sa plénière le report de sa manifestation qui était annoncée ce jeudi 18 octobre 2018 à cause de la mort du jeune Ibrahima Bah, tué par balle à Koloma lors de la deuxième journée ville-morte.

En lieu et place de la manifestation, ils annoncent une marche funèbre à la mémoire du disparu le vendredi 29 octobre. Cette marche partira de l’hôpital Ignace Deen jusqu’à la mosquée de Bambéto où une prière est prévue sur le corps d’Ibrahima Bah avant son inhumation au cimetière du même quartier.

La marche sur l’autoroute Fidèle Castro a été reportée au mardi 23 octobre sur le même itinéraire.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112