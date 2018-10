Bouréma Condé : « J’ai traversé un champ de ruine à Kindia… »

KINDIA-Le Gouvernement guinéen vient de réagir face aux violences sanglantes qui agitent la ville de Kindia située à 135 kilomètres de Conakry depuis le lundi 15 octobre 2018.

Alors que le domicile privé de la belle famille de Cellou Dalein Diallo, le chef de l’opposition a été la cible d’une attaque ce mardi 16 octobre 2018 à Kindia, les autorités guinéennes lancent un appel au calme.

Les violences qui ont commencé le lundi suite à l’installation contestée du conseil communal boudée par l’opposition ne sont pas retombées dans la cité des agrumes ce mardi. En deux jours de violents affrontements des dégâts innombrables ont été enregistrés. C’est dans ce contexte que le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, le Général Bouréma Condé est arrivé ce mardi 16 octobre 2018 à Kindia pour tenter d’apaiser les tensions. Il a décrit Kindia comme un vaste champ de ruine.

« La situation à Kindia est des plus alarmantes. J’ai traversé un champ de ruine. Au quartier Wondy tout est calciné, il n’y a que des débris çà et là. Ça nous amène à nous poser la question de savoir où voulons-nous aller en Guinée. Que faisons-nous de notre paix et de notre Nation ? N’avons-nous pas d’autre recours que ça ? Il est temps que nous nous remettions en question », a lancé le Général Bouréma Condé.

Un bilan non exhaustif des violences fait état de plus trente blessés dont certains par balle de fusils de chasse. Six d’entre eux dans un état grave sont hospitalisés. Le marché de Wondima a été saccagé par des manifestants, a-t-on appris. Même une mosquée n’a pas échappé au courroux des manifestants. La situation est restée très confuse dans la journée d’hier, pendant ce temps des tirs de sommations ont retenti dans la ville. De nombreux citoyens sont restés terrés chez eux.

« Je lance un appel au calme. Quelque soit la dangerosité d’une situation, nous pensons qu’on peut la résoudre autrement que par la violence. La violence n’a jamais rien apporté sinon que amertumes et regrets. Je suis sûr et certain que la cité va retrouver son calme », a lancé le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation.

A Conakry, un jeune élève a été tué par balles dans des violences similaires. Le début de l’installation des élus locaux a réveillé les vieux démons dans plusieurs localités du pays alors que le lendemain des élections le 04 février dernier une dizaine de morts a été déplorée dans des violences postélectorales.

