Ousmane Gaoual Diallo : « les peulhs ne sont pas en conflit avec les soussous… »

CONAKRY- Que va faire le parti de Cellou Dalein Diallo après avoir « perdu » la bataille pour le contrôle de la mairie de Kindia ? Quel est le message de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée à l’endroit de ses militants et sympathisants ? Ousmane Gaoual Diallo vient de trancher ! Le Coordinateur de la cellule de communication du parti prévient que l’UFDG ne se laissera pas faire.

Ousmane Gaoual Diallo a été interrogé par un journaliste de notre rédaction…

AFRICAGUINEE.COM : Comment avez-vous accueilli le choix du nouveau maire à Kindia ?

OUSMANE GAOUAL DIALLO :Pour nous il n’y a pas eu de modification, il y a une tentative de ne pas respecter l’accord politique. Mais cette tentative n’a pas encore eu lieu, parce que ce qui s’est passé à Kindia est tout sauf une élection. C’est un contingent de la gendarmerie qui est venue manu militari rentrer et extraire de la salle l’ensemble des élus de l’UFDG avant de proclamer Mamadouba Bangoura comme maire de Kindia. Cette manière de faire n’est pas prévue dans nos textes. C’est une brutalité inqualifiable que ce Gouvernement est en train de cautionner. Donc pour l’UFDG, l’accord politique reste valable. Et ceci stipule que le RPG qui a spolié nos voix, se désiste et le désistement là doit profiter à la victime qui est l’UFDG. Tout autre comportement contraire à cela pour nous n’a aucun intérêt. Donc cette élection ne sera pas validée, ni acceptée par l’UFDG et l’opposition.

A quoi pourrait-on s’attendre vu que Monsieur Bangoura a été installé dans ses fonctions ?

Il n’a pas été installé. Ce n’est pas dans ces conditions qu’on doit procéder à l’installation du maire. Le mécanisme d’installation des maires est prévu par le code des collectivités. Ça va de l’article 130 et suivant qui indiquent le mode de désignation des maires. Ce qui a été fait hier à Kindia ne se retrouve dans aucun des articles de ce code. Donc pour nous ce n’est pas une désignation.

Que comptez-vous faire ? Allez-vous saisir la justice ?

Nous considérons que tous le actes d’état civil, en tout cas pour l’opposition, vont continuer à être délivrés par Monsieur Abdoulaye Bah jusqu’à preuve du contraire. Pour nous, il n’est pas question de céder quoi que ce soit. Ni les symboles de la mairie ou autre chose et il va continuer à agir comme maire jusqu’à ce qu’il y ait une installation élective du maire de la localité. Donc nous ne reconnaissons pas ce qui s’est passé hier. Cela ne nous engage en rien. Pour nous Abdoulaye Bah continue à officier comme maire jusqu’à preuve du contraire.

La ville de Kindia est secouée par des violences depuis ce lundi, est-ce que vous avez un appel à lancer à l’endroit de vos partisans ?

C’est à la justice qu’il faut lancer un appel, parce que des députés de Kindia et certains ministres originaires de Kindia ont transporté sur les lieux des loubards à la tête desquels il y a un jeune qui s’appelle Cheick Mohamed Fofana qui se surnomme Cheick Afan sur les réseaux sociaux, qui après chaque violence, publie des vidéos dont nous détenons. Ces vidéos continuent de circuler où il revendique la paternité des agressions. C’est un garçon qui vit à Sangoyah et qui est à la tête de ces nouveaux loubards. C’est peut-être une résurrection des chevaliers de la République qui sait ? Donc nous savons exactement qui est en train d’instrumentaliser ces violences en faisant croire qu’il y aurait un conflit communautaire entre peulh et soussou. Ce qui n’est pas du tout vrai, c’est les mêmes personnes qui sont en train d’instrumentaliser les querelles entre la communauté malinké et peulh. Et en dessous il y a cette entreprise, ayant vu que les populations de la haute de Guinée prennent massivement conscience de la manipulation dont elles étaient victimes et se détournent d’eux. Aujourd’hui, ils essayent de mettre ces mêmes conflits entre le foutah, les peulhs et la basse côte et les soussous. Ce qui n’est pas acceptable dans une République.

C’est plutôt à la justice d’être interpellée. Evidement nous appelons nos militants à rester sereins et mobilisés pour défendre les acquis que nous avons eus lors de ces élections et à attendre le mot d’ordre du président de l’UFDG et de l’opposition. Nous appelons à la vigilance et la mobilisation et de ne pas du tout céder aux provocations au relent communautaire. E ne pas prendre les soussous comme nos ennemis ou des adversaires auxquels nous sommes en conflits. L’UFDG n’est pas en conflit avec les soussous, les peulhs ne sont pas en conflit avec les soussous, il faut que cela soit entendu.

Les petits groupuscules qui sont allés semer la violence, si la justice ne s’en occupe pas, nous sommes en train de mettre des mécanismes pour les mettre à la disposition de la justice. On ne peut continuer à observer en étant passifs face à ces agressions jusque dans nos maisons. Le domicile du maire Abdoulaye Bah a été attaqué à coup de fusil de chasse et des armes blanches hier et beaucoup de gens ont été blessés dans cette confrontation.

Celui qui a été choisi hier comme maire à Kindia vient de l’UDG votre allié. Avec ce scenario l’avenir de votre alliance avec Mamadou Sylla n’est-il pas compromis ?

Le fait d’être du parti UDG n’est pas un obstacle, le fait qu’il soit candidat n’est pas contraire avec notre alliance avec l’UDG dans l’opposition Républicaine. Ce qui est contraire à l’accord politique c’est la prise de position en défaveur de l’UFDG et c’est ça qui est contesté. Monsieur Mamadouba Bangoura avait bien le droit d’être candidat. Mais le RPG s’était engagé à s’effacer au profit de l’UFDG. Or, son effacement n’a pas été au profit mais contre. Et c’est ce qui est contesté.

Vous estimez que le RPG ne vous a pas rendu la monnaie, parce qu’à Dubréka vos élus se sont abstenus de voter ?

L’engagement prévoyait en contrepartie de la non poursuite des actions judiciaires pour ne pas contester la décision de justice, en contrepartie de la fin des conflits politiques, le RPG s’était engagé à nous restituer les voix qu’ils nous ont volées. Par ça, il devrait s’abstenir. Malheureusement, il a pesé contre et c’est ça qui est contraire à son engagement et à tous les engagements précédents l’accord politique. C’est ce qui s’est passé aussi bien à Kindia qu’à Guesso.

Entretien réalisé par Boubacar 1 Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 12