Des élèves dans les rues à Nzérékoré : « On en a marre… »

NZEREKORE-La ville de Nzérékoré est paralysée ce mardi 16 octobre 2018 par une manifestation d’élèves. De nombreux écoliers se sont mobilisés pour réclamer la reprise des cours dans leurs différents établissements, a-t-on constaté sur place.





Ces écoliers très mécontents sont sortis dans la ville pour protester contre la paralysie des cours dans leurs écoles alors que leurs camarades des écoles privées étudient. Un « deux poids deux mesures » qu’ils ne digèrent plus. Ce matin, dans leur marche, ils se sont pris aux établissements privés pour les obliger à vider les classes. Plusieurs d’entre eux ont été interpelés par les forces de l’ordre.

"Les autres font cours alors que nous sommes assis à la maison. Lorsqu’on vient à l’école, il n’y a pas d’enseignants, on en a marre. Il y a des écoles privées et même quelques écoles publiques qui sont en train d'étudier alors que nous nous n'étudions pas. Donc nous sommes sortis pour passer dans toutes les écoles où ils font cours pour les faire sortir de là", nous a confié un élève.

Des échauffourrées ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. Plusieurs élèves été interpelés suite à ce mouvement. Certaines boutiques sont fermées à cause des échanges de jets de pierres et des gaz lacrymogènes dans la cité entre agents de maintien d'ordre et élèves.



A suivre...



SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tel : (00224) 628 80 17 43