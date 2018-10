Conakry : des militaires armés étaient-ils à Bambéto ce lundi ?

CONAKRY- Que va faire l’état major des armées suite à la publication ce lundi 15 octobre 2018 de plusieurs images montrant des militaires avec des armes à Bambéto ?

La présence de bérets rouges à Bambéto ce lundi 15 octobre 2018 en marge de la journée ville-morte affole la toile. Un homme habillé en treillis militaire ayant un béret rouge sur la tête, arme automatique en main, assis sur la portière d’une voiture a été aperçu non loin de la mosquée de Bambéto. La voiture qui le transportait roulait dans une folle allure, ont raconté des témoins.

Alors que la polémique enfle sur la cité et relance encore la problématique du maintien d’ordre en Guinée, Aladji Cellou Camara, le directeur de l’information et des relations publiques de l’armée (DIRPA) que nous avons interrogé, a soulevé des interrogations sur l’authenticité des images qui circulent sur la toile.

« Ces images qui circulent ne sont pas datées à ce que je sache. Aussi, il y a une question d’authentification. On ne sait pas quand est-ce qu’elles ont été prises, et dans quelles conditions », relève ce proche du ministre d’Etat à la Défense Dr Mohamed Diané. Pour l’instant, relève monsieur Camara, « l’identification n’a pas été possible parce que la personne se trouvant dans le véhicule est de dos. L’authentification des images même pose problème », a-t-il déclaré.

L’opposition a appelé les citoyens de Conakry à observer une journée ville-morte ce lundi. Le mouvement a été d’ailleurs partiellement suivi.

Lorsqu’il y a des manifestations, renseigne Aladji Cellou Camara, le Chef d’Etat-major général des armées demande à ce que tous les militaires soient consignés, qu’ils ne sortent pas des casernes.

« Lorsqu’on retrouve des militaires dans la rue, il faut se poser des questions de savoir pourquoi ils y sont. Est-ce qu’ils sont là parce qu’ils rejoignent leurs unités ? Est-ce qu’ils sont là parce qu’ils étaient en mission et qu’ils sont tombés dans des situations comme ça ? Sinon lorsqu’il y a des manifestations, les militaires sont automatiquement casernés. C’est ce qui est de règle. Maintenant il se peut que des militaires soient en train de partir d’un point A à un point B et qu’ils se retrouvent boqués. Mais je ne dis pas que c’est ce qui s’est passé aujourd’hui, parce qu’il faut d’abord authentifier les images qui circulent. Donc pour le moment on cherche à authentifier ces images », a fait observer le Chef de la DIRPA.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112