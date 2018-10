Kindia : le cortège des travailleurs de l’APIP attaqué…

KINDIA- La tension ne faiblit pas à Kindia ! En cette fin d’après midi, plusieurs travailleurs de l’Agence de Promotion des Investissements Privés dont des expatriés, ont été attaqués par des groupes de jeunes au quartier Tapioka, à la sortie de la ville de Kindia, a appris Africaguinee.com.

Selon nos informations, plusieurs véhicules de l’APIP ont été caillassés. On dénombre également des blessés parmi les membres de la délégation de l’APIP.

Alors qu’il rentrait d’une tournée dans le cadre de la grande caravane de l’investissement, ces travailleurs de l’APIP ont été pris en embuscade par des jeunes en colère. Certains parmi eux n’ont pas hésité à caillsasser les véhicules de l’APIP. Les dommages seraient importants avec quelques blessés.

Coincés au milieu de nulle part entre leurs bourreaux, ces salariés de l’APIP et les autres membres de la délégation ne savent plus à quel saint se vouer. Sur place, on a constaté aucune présence des forces de l’ordre. Et plus la nuit tombe, plus l’insécurité devient grandissante.

Nous y reviendrons !

Aboubacar Sylla

Correspondant d'Africaguinee.com

A Kindia