Promo back to school : encore 10 abonnés de Orange Guinée raflent des tablettes…

CONAKRY-La société de téléphonie mobile Orange Guinée continue de rendre heureux ses clients. Ce vendredi 12 octobre, elle a offert à dix (10) de ses abonnés chacun une tablette. La remise des cadeaux aux heureux gagnants a eu au stade du 28 septembre.

La campagne de promotion BACK TO SCHOOL a été lancée le mois dernier par Orange Guinée pour secourir ses clients lors de la rentrée scolaire 2018-2019. Après la remise des cadeaux, le chef du projet a expliqué c’est quoi la promo BACK TO SCHOOL et qu’est-ce qu’il faut pour gagner les cadeaux.

« BACK TO SCHOOL est une promo que Orange a mis en place pour faire plaisir aux jeunes en offrant des tablettes et des bourses scolaires pour mieux préparer la rentrée scolaire. Elle est sur 6 semaines, du 11 septembre jusqu’à 23 octobre. Chaque semaine nous allons offrir 10 tablettes à 10 abonnés d’Orange que nous allons tirer au sort. Naturellement les gagnants qui ont saisis le code *707*6#. Je rappelle que le principe pour pouvoir participer à la promo BACK TO SCHOOL, il faut d’abord être un client swag. Le client swag c’est un client qui appartient à un club que tous les clients auront saisis le code *707# on les appelle les clients swag. Tous les clients swag en général sont des clients jeunes. Pour pouvoir être membre du club swag il faudra activer, le coût d’activation est à 2000 gnf, vous bénéficiez de 250 sms gratuits et 250 Mo volume de connexion data. Et une fois que vous êtes membres du club swag, plus vous saisissez le code *707*6# qui est à 500 gnf, plus vous vous êtes enregistrés dans la base du tirage. Donc j’invite tous les jeunes, tous les abonnés d’Orange en vue de préparer mieux la rentrée scolaire de venir découvrir le club swag pour pouvoir espérer gagner une tablette ou une des bourses de 25 millions que nous avons mis en place», a expliqué Boubacar Ebory Camara.

Victor Kolié est l’un des heureux gagnants de ce tirage n’a pas caché sa joie après avoir reçu sa tablette. « Je suis vraiment ému, au début je ne croyais pas mais une fois qu’ils m’ont appelé en me disant que j’ai effectivement gagné, j’étais vraiment dans la joie et dans l’éphorie. Ça été un ouf de soulagement pour moi. Ce qui m’a motivé à jouer à ça, c’est vraiment pour avoir la tablette en tant que étudiant. Je suis vraiment ravi d’obtenir une tablette grâce à Orange », s’est réjoui cet étudiant.

Un huissier de justice a supervisé cette remise. A la fin de la cérémonie il a donné son point de vue. « Nous avons été requis par la société Orange Guinée pour venir assister à la remise des tablettes pour les heureux gagnants. Et dans l’après-midi nous sommes rendus au stade du 28 septembre pour assister à la remise. Cette remise s’est passée dans les règles de l’art et par conséquent moi l’huissier je valide en toute sincérité », a déclaré Maitre Nakpa Délémou.

Oumar Bady Diallo

Pour Africagunee.com