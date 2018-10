Kindia : il tue sa sœur à coups de pilon…

KINDIA- C’est drame qui n’est pas comme les autres qui s’est produit à Kindia, une agglomération située à 135 kilomètres de Conakry. Nènè Hawa Sow âgée d’une soixantaine d’années, mariée et mère de 6 enfants a perdu la vie dans des circonstances affreuses.

Elle a été mortellement frappée à coups de pilon par son jeune frère qui souffre d’une démence depuis plusieurs années. Le drame s’est produit au quartier Fissa école, dans commune urbaine de Kindia.

Selon nos informations recueillies auprès des témoins qui ont assisté à cette scène, c’est au terme d’une dispute dans la famille le matin, que le forcené mecontent s’est servi d’un grand pilon pour administrer des coups violents à sa sœur à la tète. La victime n’a pas résisté longtemps. Avant l’arrivée des médecins, elle avait déjà trouvé la mort.

Interrogée sur le sujet, l’une des proches de la victime a expliqué que cette vive altercation a eu lieu au moment où dame Hawa Sow partait donner du manger à sa grand-mère après avoir fini de préparé.

« Très en colère, mon oncle fou a pris le pilon et il s’est mis pourchasser mon homonyme en courant. Arrivée à son niveau, il lui a d’abord donné un coup au niveau de son dos et brusquement, mon homonyme s’est évanouie. Ensuite il a commencé à lui administrer des coups à plusieurs reprises au niveau de sa tête. Et sur place, elle a rendue l’âme », explique l’homonyme de la défunte.

Pour l’heure, l’assassin présumé est dans la main de la gendarmerie qui envisage dans les jours, le conduire dans un établissement hospitalier pour le soigner.

Aboubacar Sylla

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Kindia