Mr Mamadou Dian Diallo et Mademoiselle Fatoumata Binta Barry se diront "oui' le 14 octobre

Les familles Diallo, Barry, Baldé, Kaba, Sow, parents amis et alliés ont la joie de vous faire part du mariage de leurs enfants Mr Diallo Mamadou Dian, ingénieur des ponts et chaussées et Mademoiselle Fatoumata Binta Barry, Docteur vétérinaire, le dimanche 14 octobre 2018, à Cosa démoudoula.