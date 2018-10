Kassory tranche : « Avec ou sans accord avec les syndicats..."

FRIA-Alors que les enseignants poursuivent leur grève privant une bonne partie des élèves guinéens de cours, depuis l’ouverture des classes, le premier ministre guinéen qui était l'hôte ce vendredi 12 octobre 2018 des populations de Fria, a averti que le Gouvernement ne peut pas augmenter à trois reprises le salaire d’un fonctionnaire au cours de la même année.

Dr Ibrahima kassory Fofana était venu échanger, sensibiliser et transmettre le message du chef de l'Etat aux citoyens de la cité de l'alumine. Reçu au stade Konko Sylla par une foule massivement mobilisée pour la circonstance, le locataire du palais de la colombe a d'abord remercié la population de Fria pour l'accueil chaleureux réservé à sa délégation, avant de toucher un sujet bruant de l’actualité. Il s’agit de la grève des enseignants.

S'exprimant sur la grève du SLECG, le Premier ministre a indiqué qu'avec ou sans un accord avec les syndicats, l'école guinéenne va reprendre le cours normal de ses activités. Dr Ibrahima Kassory Fofana a averti que n'auront leur salaire que les enseignants qui iront dans les salles de classe.

« Nous avons procédé à une augmentation de 40% de salaire pour les enseignants. Et dans aucun pays au monde, on ne peut procéder à deux ou trois augmentations de salaires pour un fonctionnaire au cours d'une même année », a-t-il prévenu.

A noter que le chef du Gouvernement était accompagné par une forte délégation composée du ministre de l'éducation nationale, Mory Sangaré, celui de l'administration du territoire et de la décentralisation, Général Bouréma Condé, des mines et de la géologie, Abdoulaye Magassouba, et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Abdoulaye Yéro Baldé.

A suivre…

Mohamed Bangoura correspondant

D’Africaguinee.com à Fria