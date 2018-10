Ibrahima Traoré, capitaine du Sily: "Notre place c’est d’être dans toutes les CAN...."

CONAKRY-La Guinée affronte ce vendredi 12 octobre 2018 le Rwanda en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 qui se jouera au Cameroun. Leader de son groupe avec six points, les hommes de Paul Put sont largement favoris dans ce match qui se jouera cet après-midi au stade 28 septembre de Conakry.

Le capitaine du Sily National, Ibrahima Traoré qui revient de blessure après une longue période d’absence a livré un message rassurant à l’endroit des supporters. Pour lui, la place de la Guinée est d’être présente dans toutes les CAN. Le jeune international guinéen promet qu’ils feront tout pour gagner le match, ouvrant ainsi un grand boulevard pour le Sily d’être au rendez-vous de Cameroun.

« Vous verrez une équipe qui sera prête à gagner le match, à tout donner pour le peuple guinéen. Ça fait plusieurs CAN qu’on n’a pas jouées. Notre place c’est d’être dans toutes les CAN. On a une bonne opportunité d’y être de nouveau. Sur le terrain on fera ce qu’il faudra pour se qualifier. J’espère que tous les supporters nous supporteront pour qu’on puisse atteindre cet ultime objectif », a lancé Ibrahima Traoré.

Une dépêche de Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113