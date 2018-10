« Promo Rentrée Scolaire :30 Swags heureux»

Ce 6Octobre 2018,les 10 gagnantsdu 3eme tirage de la Promo Rentrée Scolaire ont reçu chacun leur tablette.

C’est à proximité de l’agence Orange de Prima Center – en présence de nombreux passants que la remise- effectuée dans une ambiance chaleureuse, sous contrôle des huissiers de justice- s’est déroulée..

Sans blabla, ils ont partagé leur joie :

Mohamed Diaby de Gbessia : « J’ai entendu un spot qui parlait de cette promo. J’ai suivi les instructions en composant *707*6# OK puis j’ai gagné. Un sentiment de joie m’anime parce que cette tablette tombe au bon moment : la rentrée. A l’école, nous recevons certains de nos devoirs sur tablettes donc je pourrai à présent facilement me connecter avec la mienne. Je remercie Orange car y’a pas de bla bla, on parle pas trop : on agit. »

Ensuite Ly Mamadou Malal de Simbaya gare « J’ai composé le *707*6#OK et le lundi Orange m’a appelé pour me dire que j’ai gagné ! J’ai joué qu’une seule fois et je dirai que je suis chanceux ! Merci à Orange Guinée »

Aussi,Diallo Hawa de Kissosso« J’ai composé le code court *707*6#ok, j’avais 1.200F dans mon téléphone et j’ai joué 2 fois. Je suis très heureuse d’avoir gagné cette tablette aujourd’hui j’invite tous mes amis à faire comme moi. Je remercie fort Orange »

Et enfin Diaby Dabi de Coyah : « J’ai vu la publicité à la TV et puis un matin, à la radio j’ai entendu le message. J’ai vu un message après sur mon téléphone sur comment jouer. J’ai fait ce qui était dit, plusieurs fois. J’ai reçu l’appel m’annonçant que je suis gagnant. Pour moi Orange c’était que des offres pour mes parents, mais je vois qu’il y a des choses pour nous jeunes aussi. Je suis très content d’Orange Guinée et fièr d’être un de ses abonnés.».

Pour rappel cette Promo est exclusivement réservée à la communauté Swag : ces clients qui se sont inscrits au club pour encore plus de kifs entre potes !

Jusqu’au 23 Octobre, 10 tablettesseront offertes chaque semaine !

Alors,si vous n’etes pas encore membre, devenez le très vite en composant *707#ok au cout de 2.000F

Ainsi, vous pourrez à votre tour tenter de remporter une tablette ou alors, en fin de promo, un des deux chèques de 25.000.000 GNF chacun !

Pas de blabla, composez *707*6#OKau cout de 500F/sms seulement. Multipliez vos chances de gagner en vous inscrivant plusieurs fois. Et peut etre – on vous le souhaite- que le numéro624 44 44 44– seul habilité à contacter les numéros gagnants chez Orange- vous appellera !.

Yo : rejoignez le club maintenant pour y découvrir bien d’autres surprises exclusives aux Swag !

Pour toute informations, rendez-vous sur la page Facebook d’orange ou alors, chattez avec notre service client directement à partir de votre appli Orange et moi

Vous rapprocher de l’essentiel. Orange